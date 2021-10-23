الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية أعاد قانون تعديل بعض مواد قانون الانتخاب الى البرلمان لاعادة النظر فيه: تقصير المهلة الدستورية يعرض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لاسباب مناخية ولوجستية

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم، مرسوما حمل الرقم 8421 تاريخ 22 تشرين الاول 2021 ، ويقضي بإعادة "القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)" المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد الى الحكومة بتاريخ 20/10/2021، الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه. واستند رئيس الجمهورية في المرسوم، الى دراسات قانونية ودستورية عدة، والى قرارات صادرة سابقا عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصا لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد اجراء الانتخابات وما يمكن ان تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب "العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في آذار (امطار وعواصف رعدية وثلوج)، سيما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين الى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلا عن الاكلاف التي سوف يتكبدون عن هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزود الأقلام بالطقاة الكهربائية العادية المحرزة او البديلة".

وكالة الأناضول

الأمم المتحدة تدعو إلى دعم خطة إخراج المرتزقة من ليبيا

حثت الأمم المتحدة يوم الجمعة، دول جوار ليبيا والمجتمع الدولي على تقديم "الدعم القوي" لخطة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلد العربي تدريجيًا، التي تم التوصل إليها يوم 12 تشرين أول الجاري. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وقال المتحدث "بعد اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" على خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وبعد الاجتماع الوزاري الذي ترأسته في طرابلس، الخميس وزيرة الخارجية الليبية (نجلاء المنقوش) نأمل أن يقدم المجتمع الدولي دعمًا قويًا لتنفيذ خطة العمل ، بما في ذلك من دول المنطقة". وأضاف: "بعد وصول أول فوج من المراقبين الدوليين طرابلس لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي، سيتم نشر مراقبين إضافيين بشكل تدريجي، بما في ذلك في سرت، وذلك بمجرد وضع الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الصين تحذر أمريكا من الوقوف في وجهها بعد تصريحات بايدن عن دعم تايوان عسكريا

شددت الصين على أنها لن تقدم تنازلات أو تسويات بشأن القضايا التي تمس المصالح الرئيسية لها، بما في ذلك سيادتها وسلامة أراضيها. جاء ذلك في مؤتمر للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تايوان، التي قال فيها إن الولايات المتحدة الأمريكية ستدافع عسكريا عن تايوان إذا ما شنّت الصين هجوماً على هذه الجزيرة. وقال متحدث الخارجية الصينية إنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم الصين وقدرتها على ضمان حماية سيادتها، مؤكدة أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.