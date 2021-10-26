لبنان الحر

زار وفد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان برئاسة رئيسة المكتب سيغرين ريا، محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه في مكتبه في السرايا الحكومية في النبطية، وتركز الحديث على دور الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تسترشد في أنشطتها بأربعة مبادئ إنسانية، وهي الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلال، وهي أساسية لإنشاء وصيانة الوصول إلى الأشخاص المتضررين.

صوت لبنان

أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية، ​هاني بحصلي​، "أنني أدعو التجار، إلى العدل في تسعير المواد الغذائية، وعدم زيادة الأسعار بزيادة 15 بالمئة، وهذا أمر غير عادل".

radio orient

أكد ​وزير الطاقة​ والمياه ​وليد فياض​ أن "كل البلاد العربية تحت مستوى الشح في المياه المقدر بحوالي 1000 متر مكعب في العام". وأشار فياض إلى أن مداخلته ركزت على "ضرورة الاعتناء بتمويل المشاريع الاستثمارية لشبكات المياه في منطقتنا، والتشغيل لشبكة المياه و​البنى التحتية​ للمياه و​السدود​ ومحطات تنقية المياه".

اذاعة النور

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النّائب ميشال موسى، أنّ المفترض على مجلس القضاء الأعلى إرساء قواعد وأسس عمل في ضوء المعضلة الحالية المتمثلة بالجدل حول التحقيقات في انفجار المرفأ.

وأكد أنّه كان على مجلس القضاء الأعلى أخذ المبادرة باكراً، كونه المؤتمن كسلطة على موضوع القضاء، واعتبر أنه يجب تصحيح الشوائب في القضاء، والإسراع في التحقيقات، وهو ما يريح الجو العام.

صوت المدى

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" ​آلان عون​، حول رد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخابات، أن "الكتل النيابية في مجلس النواب سوف تأخذ في الاعتبار، الأسباب التي أدت لرد القانون، وتعيد النظر في موقفها".