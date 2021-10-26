الجزيرة - السعودية

تحديد موعد الترشح للانتخابات الليبية

قالت مفوضية الانتخابات الليبية، إن باب الترشيح للانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، سيجري فتحه عند اكتمال الاستعدادات اللوجستية. وأوضحت المفوضية، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، أن ما هو مخطط له في الوقت الحالي هو فتح باب الترشيح خلال النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل. وشددت المفوضية على عدم التساهل مع أي محاولة من أجل النيل من سمعتها، مشددة على إقامة انتخابات حرة ونزيهة. وأشارت إلى أن قوائم الناخبين سيجري نشرها يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري، في مسعى إلى إتاحة الفرصة أمام أي طعن محتمل. وفي سياق ذي صلة، أوضحت المفوضية أن إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا سيجري بشكل متزامن. وليبيا الغنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي ومقتله في 2011 إثر انتفاضة شعبية آزرها عسكرياً حلف شمال الأطلسي.

الاتحاد - الإمارات

الإمارات تدعو إلى الاستقرار في السودان وتؤكد دعمها لشعبه الشقيق

أكدت دولة الإمارات أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، داعية إلى التهدئة وتفادي التصعيد وحرصها على الاستقرار وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار. وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق.