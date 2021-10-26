الديار/هيام عيد

نقلت عن مصادر متابعة للمفاوضات قولها إن الحكومة التي تعوّل على عودة الحوار والتنسيق مع الصندوق، بحاجة لجرعات دعم كي تسجّل خطوات من شأنها أن تفتح الطريق أمامها في معالجة الوضع الاقتصادي المزري الذي يمرّ به البلد، باعتبار أن هناك استحالة بأن تحصل خطوات إصلاحية في الشقّين الإداري والمالي، أو في أي من الوزارات، ربطاً بالانقسام الحكومي، وفرملة اجتماعاتها على خلفية مقاطعة بعض الوزراء لجلساتها. كما نقلت عن مصادر وزارية قولها إن الحديث عن معاودة مجلس الوزراء لاجتماعاته، لم تُحسم بعد خصوصاً أن سرعة التطورات الدراماتيكة سيكون لها تأثيرات سلبية على كل المسارات السياسية والاقتصادية والمالية، وبالتالي، فإن الحكومة هي الضحية الأولى للمناخات المتشنجة، كما أنها من أكثر المتلقّفين لهذه الارتدادات السلبية خصوصاً أن الأجواء في الأيام القليلة المقبلة لا تشي بأية إيجابيات.

اللواء/ عمر البردان

نقل عن بعض الأوساط النيابية قولها إن «هناك روائح سياسية تشتم من خلال الرد الذي قد يدفع إلى إلغاء الانتخابات النيابية برمتها في حين يمكن القول إنه لم يعد خافياً أن خطوة الرئيس ميشال عون هذه، إنما تدخل في إطار الصراع الدائر بين رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" من جهة، وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة «أمل» من جهة أخرى.

نداء الوطن/غادة حلاوي

قالت إن شخصية سياسية تستبعد فرضية عدم ترشح الحريري للنيابة وتدرج مثل هذا الخبر في خانة استدراج عطف الناخبين، لأن غيابه عن المشهد الانتخابي يربك سنة بيروت لعدم وجود البديل، ولكون الحريري لا يزال يغرف من إرث والده الرئيس رفيق الحريري ويحظى بحماية شعبية كرّسته زعيماً للسنة. فالناخب الذي اعتاد انتخاب الحريري لن يختار بديلاً عنه ويفضل الإحجام بدل التصويت لغيره. كما رأت أن لبيروت تفاصيل انتخابية كثيرة لم تتضح معالمها بعد، لكن التعقيدات المحيطة بالعملية الانتخابية والتحالفات والمرشحين تعزز مخاوف بعض الشخصيات البيروتية الوازنة، من أن لا انتخابات في الأفق بالنظر إلى تراجع شعبية التيارات السياسية الأساسية وضعف اللاعبين وغياب العنصر المالي، وكلها عوامل تنذر بتبدل المناخ الشعبي وتغيير كبير في خريطة التحالفات.