الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي أجرى محادثات مع نظيره العراقي واكدا متانة العلاقات وضرورة تعزيزها واتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة لبحث كل ملفات التعاون

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي "متانة العلاقات بين لبنان والعراق وضرورة تعزيزها على الصعد كافة، بما يلاقي طموحات الشعبين اللبناني والعراقي والمسار التاريخي لعلاقات البلدين". وأكد ميقاتي أن "لبنان يشكر العراق حكومة وشعباً ومرجعيات دينية على وقوفهم الدائم إلى جانبه، لا سيما في الأوقات الصعبة التي أعقبت انفجار مرفأ بيروت". فيما شدد الرئيس الكاظمي على أن "العراق لن يوفر أي جهد لدعم لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها".

وكالة الأناضول

السودان.. البرهان يعلن الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء

أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ بالبلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية. وقال البرهان، في خطاب بثه التلفزيون السوداني، إنه يعلن "حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة (الذي يترأسه) والوزراء (يترأسه عبدالله حمدوك) وتجميد عمل لجنة التمكين". وأضاف: "نؤكد الالتزام بالوثيقة الدستورية مع تعليق بعض موادها، والالتزام باتفاق جوبا للسلام (الموقع مع حركات مسلحة في تشرين الأول 2020)". وأوضح البرهان، الذي كان يتولى رئاسة مجلس السيادة قبل الإعلان عن حله، أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تحكم البلاد حتى موعد إجراء الانتخابات في تموز 2023.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ألمانيا تبدأ مفاوضات مع روسيا لتمديد اتفاقية نقل الغاز عبر أوكرانيا

قالت بيات بارون، المتحدثة باسم الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا، إن الممثل الخاص الألماني لنقل الغاز عبر أوكرانيا، جورج غراف فالدرسي، بدأ مفاوضات لتمديد اتفاق نقل الغاز بين موسكو وكييف بعد انتهاء صلاحيته في عام 2024.

في وقت سابق من تشرين الأول، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو تجري مشاورات مع برلين بشأن نقل الغاز عبر أوكرانيا بعد عام 2024. وقالت بارون في إفادة صحفية: "في أغسطس، أعادت الحكومة الألمانية تعيين جورج غراف فالدرسي مبعوثاً خاصاً لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا من أجل تنفيذ اتفاق مع الولايات المتحدة لتمديد نقل الغاز بعد عام 2024. هذه المهمة، هي التفاوض على هذه القضية، لكن لا يمكنني إعطاء تفاصيل أخرى الآن".