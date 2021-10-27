TL

قبل ما يسمى أربعاء الغضب المعيشي وغير المعيشي الذي علق للتو... كأنه اليوم الثلاثاء الكبير: لقاءات جولات مواقف واتصالات ثم مخارج فحلول آنية... المسائل دقيقة وخطرة فاستوجبت إحاطة فورية... ثم قريبة الأمد ...

وهذه القضايا تبدأ من حوادث الطيونة واستدعاء مخابرات الجيش رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ...الى تحقيقات المرفأ...وصولاً إلى عدم أخذ اللجان النيابية بكتاب رئيس الجمهورية لرد تعديلات قانون الانتخابات النيابية...وتشديد الرئيس عون على الميغاسنتر.

المنار

حراك بكل اتجاهات السياسة والقضاء والاقتصاد، وهدوء معلق على مقترحات حلول، عسى أن تكون بصيص أمل للبلد العالق في عمق النفق. علق قطاع النقل العام إضرابه الذي كان مقرراً، فكان ارتياح عام في السراي الحكومي لدى رئيسه ووزرائه المعنيين الذين استجابوا لبعض مطالب الهيئات النقابية، لإبعاد شبح الإضراب والاعتصام عن البلاد التي لا يزال أهلها معتصمين بالصبر رغم مرارته.

nbn

تحت قبة البرلمان منازلة بين نهجين: واحد يريد إجراء الإنتخابات النيابية كاستحقاق دستوري وديمقراطي وآخر لا يعدم وسيلة لتطييرها تحت شعارات براقة كالإصلاحات والحقوق وهي ليست منها بشيء.

هذه المنازلة شهدت عليها جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لمناقشة رد قانون الإنتخابات المعدل.

mtv

المجلس النيابي يشهد تجاذبات وسجالات حول قانون الانتخاب، في مشهد ينذر بنيات مضمرة لتعطيل الاستحقاق. لذلك، أيها اللبنانيون، ناضلوا كي لا تسرق منكم فرصة التغيير، لكن إحرصوا إنو ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن.

NTV

بالوعود فك صاعق أربعاء السائقين وعلى عدم المس بالزعامة الحزبية لرئيس حزب القوات اللبنانية فإن غداً لمعرابه قريب، مع إعلان تحرك جماهيري قواتي بمؤازرة من أهالي عين الرمانة لتشكيل درع بشرية بالتزامن مع موعد دعوة جعجع إلى المثول أمام المحقق فادي عقيقي.

OTV

وتبقى الدولة هي الحل. والدولة ارض وشعب وسلطة سياسية تعمل وفق آلية معينة تسمى نظاماً. واذا كانت أرض لبنان محددة، فجزء منها محتل، والسيادة تنتهك يومياً في البر والبحر والجو، فيما الثروات الدفينة في تهديد مستمر، وفي مقابل كل ذلك، للشعب اللبناني حقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال، الذي يتخذ حينا شكل الاجتياح والعدوان الإسرائيلي، وأحيانا شكل موجات الإرهاب والتكفير.

LBC

صحيح أن جولة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على السرايا وعين التينة وقصر بعبدا كانت مقررة قبل قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في حق رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، إلا ان هذا القرار فرض نفسه في مداولات البطريرك الراعي في المقرات الثلاثة .

الميادين

أصدر قائد الجيش ​السوداني ​عبد الفتاح البرهان​، جملة من القرارات من بينها حل النقابات والاتحادات المهنية، وذلك بعد يوم من سيطرة الجيش على السلطة. وأفادت تقارير إعلامية، بأن البرهان، أصدر اليوم قراراً بحل اللجان التي تدير النقابات العمالية في البلاد.

الجزيرة

أعلن ​خفر السواحل​ الكندي، أنه تم إخماد الحريق على متن ناقلة الحاويات القبرصية المشتعلة "زيم كينغستون" منذ السبت قبالة سواحل كندا على ​المحيط الهادئ​.

العربية

أعرب وزير الخارجية ​الصيني، ​وانغ يي​، عن أمل بلاده بأن "تنأى حركة "طالبان" بنفسها عن المنظمات الإرهابية العاملة في الأراضي الأفغانية، وتتخذ إجراءات فعالة لمكافحتها.