لبنان الحر

لفت المكتب الإعلامي في ​دار الفتوى​، إلى أن "مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​، التقى في دار الفتوى، رئيس الحكومة السّابق ​حسان دياب​، وتمّ التداول في آخر المستجدّات على السّاحة اللبنانيّة".

صوت لبنان

إلتقى السفير ​العراقي في ​لبنان​ حيدر شياع البراك، البطريريك ​مار بشارة بطرس الراعي​، في مقر إقامته في ​بكركي​، ورحب البطريريك الراعي بالسفير متمنياً له النجاح في مهمته بتعيينه سفيراً مفوضاً فوق العادة للعراق في لبنان، مؤكداً في الوقت نفسه على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين، شاكراً العراق على موقفه الداعم للبنان.

radio orient

أعرب رئيس الحكومة السابق ​​فؤاد السنيورة​، عن استهجانه الشديد بداية لطريقة الكيل بمكيالين التي تعتمدها الجهات القضائية في ​المحكمة العسكرية​ بشأن ما جرى في أحداث ​الطيونة​ المؤسفة، وأيضاً لاستمرار الخروقات للدستور من قبل من أولاهم ​الدستور​ الحفاظ عليه وحمايته.

اذاعة النور

اعتبر عميد ​كلية الإعلام​ ​جورج صدقة​، أن "وضع ​الجامعة اللبنانية​ صعب، فعدد طلابها السنة الماضية كان 86 ألف طالب، وهذا العام هو من أصعب السنوات، واتكالنا على ​وزير التربية​ ورئيس الجامعة لإيجاد الحلول، والأساتذة بحاجة إلى الحد الأدنى للقيام بالتدريس".

صوت المدى

أكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ دعمه للإعلام، بعيداً عن الشتائم، معتبراً أن "الإعلام الحر الصادق هو بمثابة "بوصلة" للمسؤول يساعده في اتخاذ قراراته، وإذا لم يقم بهذا الدور، يضرّ الإعلام نفسه." وطالب الإعلام بممارسة النقد البنّاء، وبأن تكون حرية الإعلام تحت سقف الحقيقة مهما كانت هذه الحقيقة، مشدداً على دعمه الكامل للحرية الإعلامية في هذا السياق، ولكن "بعيداً عما نشهده مثلاً في وسائل التواصل الاجتماعي من شتائم لا تخضع للقضاء ولا للقوانين"، مشيراً الى أن سبب مهاجمته من قبل وسائل إعلام يعود إلى كونه يطبّق مواد الدستور الذي أقسم على المحافظة عليه.