دعا فريق من النواب الإيرانيين الحكومة إلى الرد على الهجمات الإلكترونية التي أصابت نظام توزيع المحروقات في البلاد بالشلل. وأصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية بياناً أكدت فيه أن "جميع البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في الدولة تعمل من دون أي مشاكل". ويتم أيضاً إزالة المعوقات التي تسببت في الانقطاع بأنظمة محطات الوقود، وسيعود تدريجياً إلى حالته المستقرة خلال

الساعات المقبلة".

صادق البرلمان التركي على طلب تمديد تفويض أردوغان إرسال القوات العسكرية لمكافحة الإرهاب في العراق وسوريا لمدة عامين إضافيين".

ذكرت صحيفة تركية معارضة أنها حصلت على معلومات من مصادر أمنية زعمت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلف جهاز الاستخبارات بإجراء مفاوضات سلام جديدة مع الأكراد، وزعمت صحيفة "زمان" أنها حصلت على معلومات من مصادر أمنية، أفادت بأن الرئيس أردوغان أعاد "تنشيط جهاز المخابرات للمرحلة الثانية من أجل عملية سلام مع الأكراد، بعد الأولى التي كانت بدأت في عام 2009 وأطلق عليها (الانفتاح الديمقراطي) أو (الانفتاح الكردي)" وأن "المفاوضات هذه المرة ينفذها رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، بتعليمات من الرئيس أردوغان".

وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان إلى مدينة فيزولي بإقليم قره باغ حيث حضرا مراسم تدشين المطار الدولي الجديد. يذكر أن مدينة فيزولي انتقلت إلى سيطرة أذربيجان أثناء النزاع المسلح الأخير في إقليم قره باغ في الخريف الماضي.

أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، دعمها لبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، في ظل التوتر مع تركيا. وعقد بطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، بعدما قضى ليلة في مستشفى في واشنطن إثر شعوره بالإعياء، اجتماعاً مغلقاً مع بايدن أعقب محادثات مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي أكد أن "الولايات المتحدة تدافع بقوة عن مبدأ الحرية الدينية".

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تعيين رئيس جديد للاستخبارات، واضعاً حداً بذلك للتكهنات حول خلافات اندلعت بينه وقيادة الجيش. ومن المرجح أن يؤدي تعيين الجنرال نديم أنجوم رئيساً لوكالة الاستخبارات الداخلية إلى نزع فتيل التوتر المستمر منذ عدة أسابيع بين خان وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، وسيتولى أنجوم منصبه الجديد بدءاً من 20 الشهر المقبل.

قال مسؤول عسكري أميركي كبير إن أوساط المخابرات الأميركية ترجح أن تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان، قد يصبح قادراً على مهاجمة الولايات المتحدة خلال 6 أشهر على أدنى تقدير. وأضاف كولين كال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية إن تنظيم "داعش" - ولاية خراسان في أفغانستان لديه النية لذلك.

رحبت حركة "طالبان" بتصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، الداعية إلى مزيد من الوحدة بين السنة والشيعة في أفغانستان. وقال المتحدث باسم "طالبان"، محمد نعيم: "إن الشعب الأفغاني بجميع أطيافه قد اكتسب الاستقلال وسيحافظ عليه معا. نحن لن نسمح لأية مؤامرة تمس أو تهدد وحدة شعبنا وبلدنا".

أكدت الخارجية الإيرانية، أنه "يجب تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان تحظى بدعم الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي". وأشارت إلى أن "الشعب الأفغاني يتوقع من إيران المساعدة في تحقيق أهدافه"، موضحاً أن "بلاده تستضيف نحو 4 ملايين لاجئ أفغاني، وهم ضيوف أعزاء لديهم".

صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي بأن بلاده تأمل بأن تنأى حركة طالبان بنفسها عن المنظمات الإرهابية العاملة في الأراضي الأفغانية وتتخذ إجراءات فعالة لمكافحتها. ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي أثناء لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء الأفغاني المؤقت عبد الغني برادر في الدوحة: "اعتبرت الأمم المتحدة حركة تركمانستان الشرقية الإسلامية" منظمة إرهابية دولية تمثل تهديداً حقيقياً لأمن ووحدة أراضي الصين، كما تعرض للخطر الاستقرار والنظام الطويل الأجل داخل أفغانستان".

حثت الخارجية الروسية برلين وباريس على إبداء موقفهما من مدى تأثير التهديدات الأوكرانية بتوجيه ضربة صاروخية لروسيا، على عملية التفاوض حول أزمة أوكرانيا في إطار "رباعية نورماندي". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "سلوك شركائنا في رباعية نورماندي يثير التساؤلات"، وندعو مواطني أوكرانيا إلى التفكير في العواقب التي قد تترتب على التصريحات العدوانية للسياسيين في كييف".

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن كتيبة من الدبابات والمدرعات العسكرية البولندية نشرت على الحدود الغربية بين البلدين. وقال مخاطباً مساعده المسؤول عن منطقة "غرودنو" يوري كاراييف: "أنت يا يورا، انظر هنا أنت جنرال، أنظر ما يفعلونه خارج الحدود، أخبرهم في الوقت المناسب إنهم أوغاد. أخشى أنهم لن يطلقوا العنان للحرب هنا".

تعرض نظام مراقبة المدانين والموقوفين على ذمة التحقيق في منطقة العاصمة الفرنسية باريس لعطل إلكتروني كبير، وقالت قناة BFM التلفزيونية أن المشغلين لم يتمكنوا من تلقي البيانات من الأساور الإلكترونية لعدة ساعات، وأوضحت مصادر أمنية للقناة أن ذلك حدث بسبب خلل فني في برنامج Saphir الذي يؤمن الاتصال بالأساور.

أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أن السفارة الأميركية لدى هافانا تحاول بشتى السبل تقويض النظام في بلاده، فيما القيادة الكوبية قادرة على مقاومة مثل هذه الممارسات.