قال مسؤولون أميركيون إنهم يعتقدون أن إيران تقف وراء الهجوم بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي على قاعدة التنف في جنوب سوريا حيث تتمركز القوات الأميركية. وأعلنوا أن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران قدمت الموارد وشجعت على الهجوم، لكن الطائرات بدون طيار لم يتم إطلاقها من إيران. وأن الهجمات تم تنفيذها باستخدام 5 طائرات مسيرة محملة بعبوات ناسفة، وأنها استهدفت جانب قاعدة التنف الذي تتواجد فيه القوات الأميركية وكذلك الجانب الذي تتواجد فيه قوات المعارضة السورية.

رفض المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الإدلاء بتفاصيل عندما سئل عن الهجوم على قاعدة التنف، ووصفه بأنه "هجوم معقد ومنسق ومتعمد". وقال إن "الولايات المتحدة شهدت هجمات مماثلة من قبل الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران".

ذكر موقع متخصص في رصد نشاطات الجماعات الإرهابية في سوريا أن معارك دامية تواصلت بين مسلحي هيئة تحرير الشام "النصرة" سابقاً، وتنظيم "جند الشام". وأن خمسة عشر من عناصر "هيئة تحرير الشام" أسروا خلال محاولة اقتحام موقع يتمركز فيه "جند الشام"، كما سقط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين. ونشر موقع "المخبر العسكري" مقطع فيديو قيل إنه لمعارك شرسة بين مسلحين تابعين للشيشاني واسمه الأصلي مراد مارغوشفيلي ومسلحين تابعين لهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن الصراع بين التنظيمين الإرهابيين يتواصل منذ عدة أشهر.

بدأت يوم الثلاثاء محاكمة شركة دنماركية في أودنسه (وسط) بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا عن طريق إمدادها الطائرات العسكرية الروسية المنتشرة في سوريا بالوقود. وذكرت النيابة العامة أن شركة "دان بانكرينغ" قامت عبر فرعها في كالينينغراد (روسيا)، بين عامي 2015 و2017 وفي 33 مناسبة ببيع ما مجموعه نحو 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركتين روسيتين، وبنتيجة ذلك تم تسليم المادة إلى سوريا، و"هذا يمثل خرقاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي ومن الواضح أن الأمر يتعلق بسوريا".

ما زالت الفصائل المسلحة في العراق تهدد بدخول المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية اعتراضاً على نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الحالي، وقال مصدر في "تنسيقية المقاومة العراقية": "لدينا مجموعة خيارات، من ضمنها اقتحام المنطقة الخضراء ودخولها، وهذا خيار قائم ما لم تنفذ مطالبنا". وأن "هناك من يصور اعتراضنا واحتجاجنا على أنه إضعاف للدولة، لكنه عكس ذلك تماماً، نحن ندعم الدولة للدفاع عن الناخبين الذين سرقت أصواتهم".

وقال قائد عسكري عراقي إن "هناك أوامر صارمة بصد ورد كل من يحاول اقتحام المنطقة الخضراء، والأوامر شديدة، ومن يحمل السلاح ضد القوات العراقية سيعامل معاملة العدو". وأجرت القوات المسلحة تغييرات لبعض المسؤولين عن أمن المنطقة.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية مقتل 85 "مقاتلاً يمنياً في غارات جوية خلال الساعات الـ24 الفائتة على منطقتين قرب مدينة مأرب"، حيث تدور معارك بين الفريقين اليمنيين وكذلك "تدمير 9 من الآليات العسكرية".

أفادت الأنباء أن القوات المسلحة اليمنية، تمكنت من السيطرة على مركز مديرية الجوبة الاستراتيجية في محافظة مأرب. كما أعلن المتحدث العسكري باسم، العميد يحيى سريع، عن "تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة وتحرير مديريتي حريب والعبدية في مأرب".

وصل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى عدن، حيث سيعقدون لقاءات مع أطراف سياسية يمنية بينها المجلس الانتقالي الجنوبي.

أكد جيك ساليفان مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن للأمن القومي، أن الأخير لا يخطط للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة قادة العشرين المرتقبة في روما. وقال لا نعرف حتى من سيمثل السعودية في هذا الحدث. دعونا نرى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

فاز حسن عبد الله الغانم، برئاسة أول برلمان منتخب في قطر بعد حصوله على 37 صوتاً فيما حصل منافسه على رئاسة البرلمان مبارك الكواري على 13 صوتاً فقط.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم احتجاجات متواصلة لليوم الثاني على التوالي، حيث يغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسية، وسط دعوات للعصيان المدني الشامل، رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة. بعد أن سقط 7 قتلى ونحو145 جريحاً برصاص القوات المسلحة المولجة حماية المرافق، وتزامنت الاحتجاجات مع أنباء عن قطع جميع الاتصالات في السودان.

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أنه "ناقش مع رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث". (الانقلاب) وقال "ما قمنا به ليس انقلاباً عسكرياً وإنما هو تصحيح لمسار الثورة"، معتبراً أن "البلد يمر في منعطف خطير والمخرج الوحيد بوحدة الموقف والتماسك". وأن رئيس الوزراء حمدوك معي في منزلي ويواصل حياته الطبيعية، وهو في أمان ولم يتعرض لأي أذى، لكن تم إبعاده للحفاظ على سلامته وهو في صحة جيدة. وأصدر البرهان جملة من القرارات من بينها حل النقابات والاتحادات المهنية.

قال مكتب رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك إن "دعاوى رأس الانقلاب بأن ما يفعله حماية للثورة لن تنطلي على السودانيين والعالم"، داعياً لإطلاق سراح حمدوك بشكل فوري. وإن "على الانقلابيين أن يطلقوا سراح رئيس الوزراء وجميع من معه فوراً وعليهم أن يعلموا أن رئيس الوزراء يحميه شعبه الذي قاد ثورة سلمية طويلة الأجل دون أن تراق قطرة دم واحدة".

أبلغت وزير الخارجية السودانية، مريم الصادق، في رسالة إلى نظرائها في الدول الإفريقية والعربية والغربية، بأن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته في مكان غير معلوم حتى اللحظة.

أعلنت وزارة الإعلام السودانية،أن سفراء السودان في كل من فرنسا وبلجيكا وسويسرا أعلنوا عن إدانتهم للانقلاب العسكري وأكدوا وقوفهم إلى جانب الشعب السوداني ومطالبه.

أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان، تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى مطار الخرطوم الدولي والمغادرة منه حتى الـ30 من الجاري.

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "أنه قرر ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. وقال إن الشعب المصري هو الصانع الحقيقي لذلك القرار، "على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن سيف الإسلام القذافي عين رجل الأعمال الفرنسي الجزائري الطيب بن عبد الرحمن، مستشاراً خاصاً للدفاع عن مصالحه ودعم ظهوره على الساحة السياسية والإعلامية. وأكدت أن "عبد الرحمن يمكن أن يكون مهندس عودة سيف الإسلام إلى صدارة المشهد السياسي في ليبيا، قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية التي ما تزال موضع شك".

أمرت النيابة العامة للقطب القضائي المالي بتونس بتوقيف وزير زراعة سابق و7 مسؤولين آخرين بتهم فساد مالي.

دعت الجزائر على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة سفيان ميموني إلى حوار مباشر بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، كونهما "الطرفين المتنازعين في قضية الصحراء".