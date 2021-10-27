الديار/فاطمة شكر

نقلت عن مصدرٌ مقربٌ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله إن الحكومة باقية ولن تستقيل رغم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية الصعبة، مضيفًا أن حالة الاشتباك السياسي بين كل القوى والأطراف السياسية تعيقُ عملها وتقدمها، وهذا ما يؤدي إلى تطويقها من كل الجهات، ويؤكد أن ضغوطاً فرنسيةً قوية تقومُ بها الدولة الفرنسية من أجل تفعيل الحكومة خلال هذا الأسبوع وإعادتها إلى المسار الصحيح، كما أن الجهود تصبُ في خانة العمل على إجراء الانتخابات البرلمانية في الربيع القادم أي في وقتها، على أمل تغيير المنظومة الحاكمة.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

نقلت عن أوساط السياسية قولها إن تحرك البطريرك طبيعي، فهو قال ما لديه، وما يقلقه اليوم على الساحة السياسية من كل التدخلات السياسية في عمل القضاء. وأكدت أن الراعي كان صريحا للغاية خصوصاً أمام الرئيس بري بحيث أكد له أن لا التهويل ولا التخوين ولا فرض رأي الآخرين سيوصلنا إلى الحل، بل بالعكس هذا قد يؤدي إلى حرب أهلية، وهذا ما نرفضه ويرفضه كل اللبنانيين من جميع الطوائف.

اللواء/ حسين زلغوط

نقل عن المتابعين لليوميات السياسية بأنه بات من الملح عودة الحكومة إلى الاجتماعات لكي لا تتحول إلى مجرد حكومة تصريف أعمال كون الملفات المفتوحة التي بدأت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بمقاربتها بجدية ووضع خارطة طريق للمعالجات وإن بالحد الأدنى تتطلب اجتماعات مكثفة لمجلس الوزراء، ومن هنا فإن الاتصالات تنشط لكي تدب الروح من جديد بهذه الحكومة ويعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد في الأسبوع المقبل، لأن استمرار تعطيل عمل الحكومة ستكون عواقبه وخيمة، ولا سيما أن المجتمع الدولي ما زال مصراً على عدم تقديم أي مساعدات قبل الولوج في العملية الإصلاحية والتي باعتقادهم هي المدخل الحقيقي لمعالجة الأزمات المتشعبة في لبنان. ويعتقد هؤلاء أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها سيكون بمثابة الضربة الموجعة على الرأس، إذ إن المجتمع الدولي يولي هذه العملية اهتماماً بالغاً كونه يعلق أهمية على ما ستفرزه صناديق الاقتراع أملاً بإحداث تغييرات ما على مستوى الطبقة السياسية القائمة حالياً، وقد أبلغت بعض الدول الأوروبية المعنية بأمر المساعدات للبنان بأن لا مساعدات ستقدم ما لم تُجرَ الانتخابات النيابية بمواعيدها الدستورية وبشكل شفاف ونزيه.