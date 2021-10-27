الوكالة الوطنية للإعلام

الراعي بعد لقائه ميقاتي: متفقون على الحلول نفسها إنطلاقاً من الدستور والقوانين

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في السرايا الحكومية، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمسؤول الإعلامي في البطريركية المارونية وليد غياض. وبعد اللقاء الذي استمر قرابة نصف ساعة، قال الراعي: "سررت جداً بزيارة دولة الرئيس نجيب ميقاتي التي جاءت رداً للزيارة التي شرفنا بها إلى بكركي مع مجموعة من الوزراء انتقاهم من الوزراء الموارنة، وبالتالي من الواجب رد الزيارة لشكره متمنين له كل التوفيق، فأنتم تعلمون أن هناك علاقة صداقة ومعرفة قديمة بالرئيس ميقاتي".

وكالة الأناضول

أردوغان: الأجواء مواتية لتحقيق سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الأجواء في الوقت الراهن مناسبة لتحقيق سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا، وإحراز تقدم نحو التطبيع المنشود أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف. وفيما يخص علاقات أذربيجان مع الدول المجاورة، أوضح أردوغان أنه "من الضروري تحديد الحدود والاعتراف المتبادل بها وعلاقات الجوار الجيدة تقوم على هذا الأساس. وأردف: "في حال أبدت أرمينيا إرادة خالصة مع أذربيجان، فلن يبق هناك عائق أمام تطبيع تركيا العلاقات معها".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

قائد الجيش السوداني يعلن مكان وجود رئيس الوزراء المعتقل وموعد إطلاق سراحه

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن مكان وجود رئيس الوزراء المعتقل عبد الله حمدوك، كاشفاً موعد إطلاق سراحه وعودته إلى منزله. وقال البرهان في مؤتمر صحفي بالخرطوم: "رئيس الوزراء متواجد في بيتي وليس مختطفا وسيعود إلى منزله اليوم أو الغد فور زوال التهديدات القائمة". ولفت البرهان إلى أن حمدوك "لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية"، مضيفا "تحفظنا على بعض الوزراء والأشخاص الذين نعتبر وجودهم قد يؤثر على الوحدة الوطنية والأمن الوطني". وأشار البرهان إلى أن "المحتجزين المتهمين بتهم جنائية سيظلون قيد الاعتقال، أما بقية المحتجزين فسيتم الإفراج عنهم"، مؤكدا أنه "سيتم تشكيل مجلس سيادة وحكومة لكن بتمثيل حقيقي من جميع الولايات، بحيث يتم اختيار وزير من كل ولاية".