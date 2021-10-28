الوكالة الوطنية للإعلام

قرداحي ترأس اجتماعاً للمجلس الوطني للاعلام: ملتزم البيان الوزاري وسياسة الحكومة واتهامي بمعاداة السعودية مرفوض ولم أخطىء لاعتذر

محفوظ:التنوع والنقد مطلوبان والترويج للاشاعات لا يخدم المؤسسات

ترأس وزير الاعلام جورج قرداحي اجتماعاً للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في مقره في الوزارة، حيث تمت مناقشة الواقع الاعلامي وضرورة بلورة رؤية اعلامية مرتكزة على الحرية الاعلامية التي تعتمد المعلومة الصحيحة والدقيقة والمستندة الى مصدر موثوق في سياق إعطاء صدقية مهنية، بعيداً عن تسييس الخبر واحتراماً لحق المواطن في الاطلاع والاستطلاع ولدور الاعلام في توجيه الرأي العام نحو التهدئة والحوار وايجاد المخارج للأزمات المتشابكة.

وكالة الأناضول

أردوغان: مستعدون للتعاون العسكري والدفاعي والأمني مع تشاد

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد بلاده لتطوير التعاون مع تشاد في المجالات العسكرية والدفاعية والأمنية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، مع الرئيس التشادي للمرحلة الانتقالية، محمد إدريس ديبي إتنو، في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان: "مستعدون لتطوير تعاوننا في المجالات العسكرية والدفاعية والأمنية مع تشاد التي تكافح بشكل متزامن المنظمات الإرهابية وجماعات معارضة مسلحة". وأشار أردوغان إلى أنهم بحثوا في اللقاءين الثنائي وبين الوفود سبل تطوير العلاقات في كافة المجالات بين تركيا وتشاد، مؤكدًا أن تركيا مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم لتشاد في المرحلة الانتقالية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوريل: لا نريد عودة السودان إلى "ساعات الظلام"

قال جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه يجب عودة السودان إلى المسار المدني، مضيفاً: "لا نريد عودة السودان إلى ساعات الظلام". جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، تعليقاً على تطورات الأحداث في السودان، عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل الحكومة ومجلس السيادة الانتقالي. وقال بوريل: "تحدث مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وعبرت له عن دعمنا للعودة إلى المسار الانتقالي المدني باعتباره الخيار الوحيدة للمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار في السودان".