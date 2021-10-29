نداء الوطن 25-10-2021

ليفربول يذل يونايتد 5-0 وريال يحسم "الكلاسيكو"2-1

في ليلة تاريخية للمصري محمد صلاح حطم فيها العديد من الأرقام القياسية بفضل ثلاثيه "هاتريك" حقق ليفربول اكبر فوزفي معقل غريمه الازلي مانشستر يونايتد بعدما اذله 5 صفر في "اولد ترافورد" ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ليضع مصير المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير على المحك.

دراجات نارية: كوارتارارو يحسم اللقب

ضمن الدارج الفرنسي فابيو كوارتارارو احرز لقب بطولة العالم للدراجات النارية في فئة "موتو جي بي" ومنح بلاده لقبها الأول في الفئة الملكة بعد حلوله رابعا وسقوط منافسه المباشر الإيطالي فرنشيسكو بانيايا في جائزة اميليا- رومانيا الكبرى المرحلة السادسة عشرة على حلبة ميسانو الإيطالية.

الجمهورية 26-10-2021

ريال وميلان للانقضاض على الصدارة...

يبحث ريال مدريد"بذكائه وصلابته" عن البناء على الانتصار الذي حققه الاحد في ال"كلاسيكو" على ارض غريمه برشلونه وذلك حين يتواجه غدا" في "سانتياغو بيرنابيو" مع اوساسونا في المرحلة ال11 من الدوري الاسباني.

انتصارات لورينزو وليكرز

حقق لوس انجليس ليكرز فوزه الأول للموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وجاء على حساب ضيفه ممفيس .غريزليز على الرغم من تألق جامورانت في صفوف الأخير بتسجيله 40 نقطة.

نداء الوطن 26-10-2021

برشلونة يعلن إصابة دي يونغ

اعلن برشلونة ان لاعب وسطه الهولندي الدولي فرانكي دي يونغ يعاني من تمدد في الفخذ الأيمن عقب خسارة" الكلاسيكو" امام ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد في "كامب نو" في المرحلة العاشرة من دون الدوري الاسباني لكرة القدم.

نداء الوطن 27-10-2021

الرينجرز يفقد مدربه الأسطوري سميث

اعلن نادي الرينجرز الاسكتلندي عن وفاة مدربه الأسطوري والمنتخب الوطني السابق والتر سميث عن عمر ناهز 73 عاما". وقال بطل اسكتلندا في بيان :"ببالغ الحزن نعلن وفاة مدربنا السابق ورئيس مجلس الإدارة واسطورة النادي والتر سميث".

كأس ديفيس: ديوكوفيتش يشارك ونادل يغيب

أعلنت المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس ديفيس للرجال في كرة المضرب عن قائمة لاعبيها حيث تبرز مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا" ووصفه الروسي دانييل مدفيديف. فيما يغيب الألماني الكسندر زفيريف والاسباني رافايل نادال المصنفان رابعا وخامسا على التوالي.

بوكا جونيورز- برشلونة تكريما" لماردونا

اعلن نادي بوكا جونيورز الارجنتيني انه يعتزم خوض مباراة ودية تكريما" لمواطنه الراحل الأسطورة دييغو ماردونا بمواجهة برشلونة الاسباني على ان تقام في السعودية في 14 كانون الأول المقبل.