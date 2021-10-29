TL

قضائيا رغم الدعاوى المقدمة ضد المحقق العدلي طارق البيطار تبقى ركيزته بيته العدلي الداخلي لكن: هل يصح السؤال عن وجود مقايضة أو تقاطع مصالح بين الأطراف السياسية تحديدا بين ملفي انفجار مرفأ بيروت وأحداث الطيونة-عين الرمانة؟

المنار

في قضية الانتخابات تثبيت لموعدها في السابع والعشرين من آذار في جلسة لم تخل من الاشتباك السياسي واختلاف الاجتهادات الدستورية، الى ان استوت الامور على تثبيت موعد الانتخابات في آذار واقتراع المغتربين للنواب المئة والثمانية والعشرين، قبل تطيير تكتل لبنان القوي نصاب الجلسة.

nbn

وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى التصويت عليه يوم أمس في الجلسة التشريعية بناء لتوصية اللجان المشتركة وأحاله الى رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره وقعه قبل سفره للمشاركة في قمة المناخ.

mtv

في معرض الإنكار الجماعي لأي صفقة مقايضة حصلت لإمرار معادلة الطيونة في مقابل المرفأ، يبدو أن القاضي بيطار باق حتى الساعة في موقعه، لأن أحدا لا يجرؤ على تحمل تبعات الظهور في مظهر المتنكر لضحايا الجريمتين، لكن هذا لا يعني ان المساعي لعرقلته ستتوقف.

NTV

في العقوبات المحلية على اللبنانيين فإن الخزانة النيابية فرضت اعرافا وبنودا جديدة وحولت الانظار من ضرورة اجراء الانتخابات الى دستورية تفسير القوانين وقد اريد من هذه الجنحة تطيير الاستحقاق الانتخابي ليس بضربة أحوال جوية بل بكتل هوائية سياسية ليست مجهزة بسلاسل شعبية...

OTV

بعد الذي جرى يوم أمس في الاونيسكو ، صار واجبا على كل مواطنة ومواطن ان يطرحوا السؤال الآتي: هل هناك في لبنان وربما خارج لبنان من يحضر الاجواء لتطيير الانتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب الحالي، بغطاء من الشعارات التي تؤكد التمسك بإجراء الاستحقاق؟

LBC

ما إن انقضى النهار وبدأ النهار في واشنطن، حتى وصل حدث على التوقيت الأميركي: عقوبات على النائب جميل السيد والمتعهدين, جهاد العرب، القريب من الرئيس سعد الحريري وداني خوري القريب من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل .

الميادين

أعلن ​التحالف العربي​ "إننا نفذنا 22 عملية استهداف لآليات وعناصر ​الحوثيين​ بالجوبة والكسارة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية".

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أن "الولايات المتحدة، أدرجت ثلاثة لبنانيين شاركوا في أعمال فساد أو استغلوا منصبًا رسميًا لصالح أنفسهم، ما جعل اللبنانيون يتحملون وطأة أزمة اقتصادية مدمرة، سببها الفساد وسوء الإدارة الحكومية".

العربية

أشار المتحدث باسم ​منظمة الطاقة الذرية الايرانية​، ​بهروز كمالوندي​، إلى أن "نشر المعلومات والرسائل السرية الإيرانية، أصبح أسلوبا معتمدا لدى ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، موضحًا أن "الوكالة من حين إلى آخر، تنشر معلومات تفصيلية وبالجزئيات، عن البيانات النووية الايرانية".