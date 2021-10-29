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لبنان الحر
أفاد النائب جميل السيد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأنه "لن يكون لي تعليق اليوم على ما يُسمّى العقوبات الأميركية"، داعياً وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية إلى "مؤتمر صحفي في قاعة الصحافة في مجلس النواب غداً الجمعة 29/10/2021 الساعة ١٢ ظهراً. يرجى من كل وسائل الاعلام ملاقاتنا هناك".
صوت لبنان
وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري، القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى التصويت عليه اليوم في الجلسة التشريعية بناء لتوصية اللجان المشتركة، وأحاله الى رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره وقعه قبل سفره للمشاركة في قمة المناخ.
radio orient
أشار الوزير السابق رشيد درباس، الى "أنني أتابع الإجراءات القضائية التي حدثت منذ انفجار المرفأ، وأعلق عليها وفقا لما أراه من وجهة نظري قانونيا، وسألني كثير عن الموضوع وكنت أعطيهم إستشاراتي، وعندما طلب مني رئيس الحكومة السابق الدكتور حسان دياب الإنضمام الى فريق المحامين قبلت لقناعتي بأن الرجل كان يتعرض لاضطهاد لا لزوم له، وذلك بسبب أنه كان ينوي النزول الى المرفأ وهناك من منعه عن النزول".
اذاعة النور
أعرب "حزب الله" عن إدانته "القرار السعودي ضدّ مؤسّسة "القرض الحسن"، مشيرًا إلى أنّه "عدوان على لبنان وتدخّل سافر في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة، وهو إنصياع ذليل للإدارة الاميركية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني".
صوت المدى
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد عموما، والأوضاع الأمنية خصوصا، إضافة الى عمل المديريات التابعة لوزارة الداخلية، كما تناول البحث موضوع الانتخابات النيابية المقبلة والإجراءات التي تتخذها الوزارة.