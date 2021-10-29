لبنان الحر

أفاد النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، بأنه "لن يكون لي تعليق اليوم على ما يُسمّى ​العقوبات الأميركية​"، داعياً وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية إلى "مؤتمر صحفي في قاعة الصحافة في ​مجلس النواب​ غداً الجمعة 29/10/2021 الساعة ١٢ ظهراً. يرجى من كل ​وسائل الاعلام​ ملاقاتنا هناك".

صوت لبنان

وقع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى التصويت عليه اليوم في ​الجلسة التشريعية​ بناء لتوصية ​اللجان المشتركة​، وأحاله الى رئيس ​مجلس الوزراء​ الذي بدوره وقعه قبل سفره للمشاركة في قمة المناخ.

radio orient

أشار الوزير السابق رشيد درباس، الى "أنني أتابع الإجراءات القضائية التي حدثت منذ انفجار ‏المرفأ، وأعلق عليها وفقا لما أراه من وجهة نظري قانونيا، وسألني كثير عن الموضوع وكنت ‏أعطيهم إستشاراتي، وعندما طلب مني رئيس الحكومة السابق الدكتور حسان دياب الإنضمام ‏الى فريق المحامين قبلت لقناعتي بأن الرجل كان يتعرض لاضطهاد لا لزوم له، وذلك بسبب ‏أنه كان ينوي النزول الى المرفأ وهناك من منعه عن النزول".‏

اذاعة النور

أعرب "​حزب الله​" عن إدانته "القرار السعودي ضدّ مؤسّسة "القرض الحسن"، مشيرًا إلى أنّه "عدوان على ​لبنان​ وتدخّل سافر في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة، وهو إنصياع ذليل للإدارة الاميركية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني".

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بعد ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​، وزير الداخلية والبلديات القاضي ​بسام مولوي​ وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد عموما، والأوضاع الأمنية خصوصا، إضافة الى عمل المديريات التابعة لوزارة الداخلية، كما تناول البحث موضوع ​الانتخابات النيابية​ المقبلة والإجراءات التي تتخذها الوزارة.