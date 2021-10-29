أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على النائب اللبناني جميل السيد ورجلي الأعمال اللبنانيين جهاد العرب وداني خوري، بشبهة التورط في أعمال فساد ومخالفتهم القانون. وعلق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على العقوبات الجديدة بالقول إن الأشخاص الثلاثة "شاركوا في أعمال فساد أو استغلوا مناصبهم الرسمية لمصالحهم"، مضيفاً أن هذا «جعل اللبنانيين يتحملون وطأة أزمة اقتصادية مدمرة سببها الفساد وسوء الإدارة الحكومية".

طالب مجلس الأمن الدولي السلطات العسكرية في السودان بإعادة السلطة إلى "حكومة مدنية انتقالية"، كما دعا إلى إطلاق جميع المعتقلين "فوراً". وتمكن أعضاء مجلس الأمن من التغلب على الاعتراضات الروسية والصينية، فعبّروا عن "قلقهم البالغ" من إجراءات الجيش، داعين إلى إعادة الحكم إلى "حكومة مدنية". يقود الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتيس، مساعي لتسهيل الوصول إلى تسوية سياسية من أجل استعادة الشراكة الانتقالية. وقال مكتبه، أمس، إن بيرتيس التقى الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة وحثّه على تهدئة الموقف. ارتفع عدد السفراء السودانيين الرافضين للإجراءات الجديدة التي أطلقها الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى 68 سفيراً.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن اعتداءات "وحدات الشعب الكردية" المكون الرئيسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة من واشنطن، "زادت، وإن روسيا والولايات المتحدة لم تفيا بوعودهما حول سحب عناصرها من مناطق في شمال سوريا" بموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال عملية "نبع السلام"، التي نفّذتها تركيا والفصائل الموالية لها في شرق الفرات في 2019.

تسببت خلافات حول صيد الأسماك في تفاقم التوتر بين بريطانيا وفرنسا، خلال اليومين الماضيين، عشية قمة "مجموعة العشرين" في روما. وبعد تبادل التهم والتلويح بعقوبات من الجانبين، سعت كل من باريس ولندن إلى تهدئة الخلاف بينهما حول الرخص التي تمنح لصيادي الأسماك الأوروبيين في مرحلة ما بعد "بريكست".

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس (الخميس)، أن وفدا من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أجرى مباحثات في أنقرة لبحث حل الخلاف في ملف مقاتلات "إف – 35" التي أخرجت واشنطن تركيا من برنامج متعدد الأطراف لإنتاجها وتطويرها، ومنعتها من اقتناء 100 منها ردا على حصولها على منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية "إس – 400". بينما أعلن البنتاغون أن قرار واشنطن بإخراج تركيا من مشروع المقاتلة "لا رجعة فيه". وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقرها في أنقرة مساء أول من أمس، بحث حل الخلاف في ملف طائرات "إف – 35" ومناقشة القضايا المالية، وتم الاتفاق في نهايته على مواصلة المباحثات.

كشفت ولاية شمال الراين فستفاليا عن إحباط مخطط إرهابي كانت تعد له خلية تضم 5 متطرفين متأثرين بفكر التنظيم الإرهابي. ونفذ قرابة 350 شرطياً مداهمات فجر أمس استهدفت منازل 5 أشخاص في منطقة آخن على الحدود مع هولندا، من دون إلقاء القبض على أحد.

اتهمت الحكومة الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنشر بيانات سرية خاصة بإيران، متعهدة باتخاذ "الإجراءات اللازمة" بغية وضع حد لهذه المشكلة. وصرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الخميس بأن نشر المعلومات والرسائل السرية الإيرانية أصبح أسلوبا معتمدا لدى الوكالة الدولية، موضحا أن الوكالة من حين إلى آخر تنشر "معلومات تفصيلية وبالجزئيات عن البيانات النووية الايرانية".

اشار مستشار الامن القومي الاميركي جيك سوليفان الى ان الرئيس جو بايدن سيلتقي بالعديد من زعماء العالم خلال اجتماع مقرر لزعماء مجموعة العشرين في روما ومؤتمر تعقده الامم المتحدة بعد ذلك في اسكتلندا. وتوقع سوليفان ان يناقش بايدن في تلك اللقاءات العديد من الملفات بما يشمل ايران.