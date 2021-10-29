قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الجيش السوري سيبقى "الضمانة لصيانة الاستقلال"، لافتاً إلى أن "هزيمة الولايات المتحدة في أفغانستان، سيعقبها مزيد من الحروب ومزيد من الهزائم كما حدث في تجارب أخرى". وقال في كلمة أمام الضباط الخريجين في الأكاديمية العسكرية العليا في دمشق: "نحن اليوم في محيط هائج، ومضطرب، ولا بد لمواجهة العواصف والأمواج العاتية والأنواء من أن نمتلك المعرفة بأصول الملاحة". وتابع: "حين أتحدث عن المحيط الهائج فلا أتحدث عن الحرب في سوريا ولا عن ظرف طارئ".

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موافقته على المطلب الإسرائيلي بإطلاق مسار لبناء الثقة بين الطرفين، ولكنه اشترط أن يكون هذا ضمن الاتفاق على مسار حل الدولتين. وكان عباس يتحدث خلال استقباله، أمس (الخميس)، رئيس سويسرا غي بارميلين، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله. وقال عباس: "إن الوضع الحالي خطير جداً، ونحن نمد يدنا للإسرائيليين من أجل تطبيق خطوات بناء الثقة، ثم البدء بمسار سياسي وفق رؤية حل الدولتين وإلا فإننا لدينا خيارات أخرى سنقوم بها، وأؤكد هنا أننا لن نلجأ للعنف إطلاقاً، وهو ليست من سياستنا، ولكن لا نستطيع أن نستمر تحت الاحتلال للأبد، خصوصاً أننا الشعب الوحيد في العالم الذي يقبع تحت الاحتلال".

اكدت مصادر امنية عراقية عن سقوط 11 شخصاً في قرية نهر الامام ذات الغالبة السنية في شرق العراق وان الهجوم جاء ردا على اعتداء تبناه تنظيم داعش على قرية الرشاد ذات الغالبة الشيعية الذي اوقع 15 قتيلاً.