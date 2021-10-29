الديار/ محمد علوش

قال إنّه وكما كان متوقّعاً، تحوّل المجلس النيابي في جلسته الاخيرة الى حلبة مواجهة بين القوى السياسية المتناحرة، فالمجلس ثبّت أمس موعد إجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار المقبل بعد أن كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد استعمل حقه الدستوري بإعادة القوانين الى المجلس النيابي، ولكن بكل تأكيد لم تنته المسألة هنا. وأضاف أنّ أزمة "الاكثرية المطلقة" داخل المجلس النيابي ستفتح باب معركة سياسية جديدة داخل المجلس. ونقل عن مصادر نيابية صوّتت لصالح تقريب موعد الانتخابات وتصويت المغتربين لـ 128 نائباً، قولها إنّ التيار الوطني الحر بات واضحاً بأنه يريد نسف الانتخابات، وهو في كل مرة يختلق إشكالات جديدة تجعله أقرب لتحقيق هدفه. أمّا في المقابل تؤكد مصادر نيابية معارضة للتعديلات على قانون الانتخاب أن من يتلاعب بالقانون والدستور هو من يريد نسف الاستحقاق، مشيرة إلى أن القانون الانتخابي كان واضحاً وبسيطاً وقابلاً للتطبيق فلماذا تعديله، وماذا ينفع تقريب الانتخابات لمدة شهرين، غير اللهم إن لم يكن الهدف هو تطيير مهل معينة. وترى هذه المصادر أنّ المعركة القانونية والدستورية مستمرة، فالأمر لم ينته في جلسة الأمس، كاشفةً أنّ الاتجاه هو للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، لأنّ ما حصل هو مخالفة دستورية صريحة، لا يمكن أن تمر مرور الكرام.

الأخبار/ ميسم رزق

تناولت موضوع تحقيقات انفجار المرفأ وقالت: تبلّغ المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أمس، دعوى "مخاصمة الدولة" التي تقدّم بها الوكلاء القانونيون لرئيس الحكومة السابق حسان دياب، ما استدعى من البيطار رفع جلسة الاستجواب التي كانت مقرّرة للاستماع إلى دياب إلى حين بتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز بها. وكما هو معلوم، فإن البيطار سيتبلّغ دعوى مماثلة تقدّم بها الوزير السابق والنائب المدّعى عليه نهاد المشنوق، ما يُلزم المحقّق العدلي بالتوقف عن اتخاذ إجراء بحقّه أيضاً حتى البتّ بالدعوى. ومنذ لحظة الإعلان عن الدعوييْن، بدأت الأسئلة حول مصيرهما، وعن القرار الذي ستتّخذه الهيئة العامة لمحكمة التمييز. لكنّ الإجابات ستبقى معلّقة إلى حين عودة القاضي سهيل عبود من فرنسا نهاية الأسبوع، على أن يستأنف عمله الإثنين المقبل. وبينما توقّعت مصادر مطلعة أن "لا يُبّت بالدعوى سريعاً على غرار ما حصل مع الدعاوى السابقة"، مستندة إلى الحراك السياسي الذي حصل، أشار معنيون بالقضية إلى أنّ "القرار في الهيئة يحتاج إلى القاضي عبود وأربعة من الأعضاء، فالأرجح أن تقوم الهيئة بردّ دعويَيْ دياب والمشنوق. ولفتت المصادر إلى أنّ "المدّعى عليهم ذهبوا إلى تقديم الدعاوى مع علمهم المسبق بردّها"، لكنها تأتي في سياق كسب الوقت ليسَ إلا. في الوقت عينه، ستبقى القضية برمّتها محطّ تجاذب سياسي ومذهبي، بعدما صارَ واضحاً أن كل طرف لديه مرجعية تحميه، بمن فيهم القاضي بيطار نفسه.