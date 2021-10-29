الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون عرض مع مولوي لاجراءات الانتخابات: حرصاء على أفضل العلاقات مع الدول الشقيقة وتصريحات قرداحي صدرت قبل توزيره ولا تعكس وجهة نظر الدولة

إستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر يوم أمس في قصر بعبدا، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد عموما والأمنية خصوصا، والى عمل المديريات التابعة لوزارة الداخلية. كما تناول البحث موضوع الانتخابات النيابية المقبلة والإجراءات التي تتخذها الوزارة.

وكالة الأناضول

تركيا تبحث ملف العضوية مع مفوض الاتحاد الأوروبي

بحث فاروق قايماقجي نائب وزير الخارجية التركي يوم أمس، مع مسؤول أوروبي العلاقات الثنائية وملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال قايماقجي، المسؤول عن الشؤون الأوروبية في الخارجية التركية، في تغريدة، إنه التقى مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي.

وأضاف أنه ناقش مع فارهيلي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تحديث الاتفاقية الجمركية، وإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول، والتعاون في ملف الهجرة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: التمويل الأوروبي الأمريكي لتدريب النازيين الجدد في أوكرانيا خطير جدا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي دفعت تكاليف تدريب النازيين الجدد في أوكرانيا بأموال دافعي الضرائب، وهذا أمر غير مقبول وخطير جداً.

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: إن "التدريب العسكري للنازيين الجدد ليس فقط غير مقبول، بل إنه، من حيث المبدأ، لا يمكن تصوره"، مضيفة إنه "خطير للغاية، بما في ذلك بالنسبة لأوكرانيا نفسها".

وأشارت زاخاروفا إلى تقرير صادر عن معهد جامعة جورج واشنطن للدراسات الأوروبية والروسية والأوراسية حول تدريب القوميين الأوكرانيين من قبل مدربين عسكريين غربيين.