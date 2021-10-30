TL

بعد كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من سوتشي منذ عشرة ايام عن استعداد بلاده تزويد لبنان صور الاقمار الصناعية العائدة ليوم الرابع من اب 2020 اذا توفرت بطلب رسمي من رئيس الجمهورية الى السفير الروسي في لبنان بابلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على تلك الصور لانفجار مرفأ بيروت وسارع السفير الروسي بابلاغ وكالة سبوتنيك الروسية ان روسيا مستعدة للمساعدة بعد طلب لبنان تلك الصور.

المنار

لمعاونة التحقيق كان طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسميا من روسيا تزويد لبنان بصور اقمارها الاصطناعية عن مرفأ بيروت ابان الانفجار في الرابع من آب، وهي الصور التي تمنعت عن اعطائها للبنان كل من واشنطن وباريس.

nbn

حذر نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ في لبنان، ​سليمان هارون من كارثة في القطاع الاستشفائي: 4 مستشفيات خارج بيروت ستقفل أبوابها، وأوضح أنه تلقّى أخيراً اتصالاتٍ من أصحاب بعض المستشفيات "لشرح صعوبة الحالة التي وصلوا إليها"، مؤكداً أن هناك نية لدى أصحاب أربعة مستشفيات خارج بيروت "إقفال مستشفياتهم، أو في أحسن الأحوال البحث عن مستثمرين ينوون العمل في المجال الاستشفائي".

mtv

وسط معلومات عن تشدد سعودي آت، سيؤدي تلاقيه مع موجة العقوبات الأميركية الى كارثة حقيقية تنذر بأوخم العواقب. لذا، ايها اللبنانيون استبسلوا في الدفاع عن حقكم في التغيير من خلال الانتخابات.

NTV

في مطلع الشهر المقبل ستشهد مدينة غلاسكو الاسكتلندية اجتماع زعماء العالم في محاولة أخيرة لإبقاء الاحترار العالمي عند درجة مئوية ونصف الدرجة خلال القرن الحالي بمشاركة الرئيس نجيب ميقاتي وطاقم وزاري في هذه القمة.

OTV

لا يزال اللبنانيون في انتظار الجواب عن الهدف الفعلي من التلاعب بقانون الانتخاب، فيما إبقاؤه على ما هو عليه كفيل بإجراء الاستحقاق من دون عوائق تذكر. وفي غضون ذلك، وفيما المجزرة الدستورية التي ارتكبت امس مصيرها الطبيعي الطعن امام المجلس الدستوري، رد المكتب الاعلامي في قصر بعبدا بالوقائع على اتهام رئيس الجمهورية بمخالفة الدستور لناحية عدم اجراء الانتخابات الفرعية لملء المقاعد النيابية التي شغرت بالوفاة او الاستقالة، ليخلص، على ضوء الحقائق المثبتة بالوثائق والمستندات الرسمية، إلى أن من البديهي والمنطقي التوقف عن اختلاق الروايات والادلاء بمواقف لا تأتلف مع الحقيقة بصلة، ذلك ان رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على الدستور والتزم نصوصه، ومارس مسؤولياته في المحافظة على قسمه وعلى القوانين اللبنانية، لم يكن ولن يكون في وارد مخالفة احكام الدستور، في وقت يطيح غيره بما يمليه عليه الدستور من مسؤوليات وواجبات والتزامات، والامثلة على ذلك كثيرة جدا.

LBC

فيما الأزمة التي نتجت عن مواقف وزير الإعلام جورج قرداحي، مازالت تتفاعل، خصوصا بعد موقف حزب الله، فقد جاءت لافتة تغريدة السفير السعودي في لبنان البخاري والتي كتب فيها: "تعتبر النقطة على السطر الرمز الأعظم في النص"، فماذا قصد السفير السعودي في هذه التغريدة؟ ولماذا تعمد ان تكون الرسالة مشفرة؟

الميادين

أشار القائد العام للجيش السوداني، ​عبد الفتاح البرهان​، إن اسماء رئيس الحكومة الجديدة وأعضاء مجلس السيادة الجدد سيتم الإعلان عنها في غضون أسبوع على أقصى تقدير، موضحا أنه "آمل أن يتم اختيار رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة في غضون أسبوع على الأكثر"، متابعا: "لن نتدخل في اختيار الوزراء، ولكن سيختارهم رئيس الوزراء الذي سيتوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني، ولن نتدخل في من يختاره".

الجزيرة

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، "أننا نجري محادثات مع مصنعي سيارات، لإقامة منشآت لها في السعودية، وقد نعلن عن أحدها هذا العام، ونجري محادثات، مع بعض شركات سلاسل التوريد للطيران، لإقامة منشآت لها".

العربية

مصادر في ​وزارة الخارجية الأميركية​، أن "​روسيا​ وافقت الأسبوع الماضي على طلبات الناقلات الأميركية بالمرور عبر مجالها الجوي ونواصل مساعينا مع ​السلطات الروسية​ المعنية لتوفير فرص أكبر للخدمات الجوية للناقلات الأميركية"، دون أن تكشف الوزارة عن عدد الرحلات التي تمت الموافقة عليها.