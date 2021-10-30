لبنان الحر

لفت وزير الاتصالات ​جوني القرم​ في حديث لبرنامج نقطة على السطر مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة "صوت ​لبنان​" إلى ان "وضع الاتصالات في لبنان "تعبان"، أمس انتظرت حتى آخر النهار لكي نتمكن من تأمين ​المازوت​ من أجل الاستمرار لمدة 4 أيام، ونشكر الجيش على تأمين الكمية".

صوت لبنان

أشار عضو ​تكتل لبنان القوي​ النائب ​سيزار أبي خليل​، الى أنه "لا شك بأن ما حصل بالأمس في المجلس النيابي هو مجزرة بحق الدستور والتشريع واللبنانيين والإصلاحات، لأن ما تبين هو ضياع كامل للأكثرية التي كانت تعول على الفائض العددي لها، وكانوا ينتظرون الغلبة العددية لرد رد رئيس الجمهورية، عندما وصلنا الى التصويت في المناداة تبين أن لديهم 61 صوتا، والدستور يقول أن الأغلبية 68 نائبا، ورئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ كان يصر على هذا الأمر، وعندما تبين أنهم لم يحصلوا على الأغلبية المطلوبة، ساروا باتجاه الإفتاء والفزلكات التي تطيح بالمنطق السابق الذي تم اعتماده في مجلس النواب، وبري سابقا أصر أن الثلثين 86 وليس 85 لأنه الثلثين قانونا وليس حضوريا، وذلك عند انتخاب العماد ​ميشال عون​ رئيسا للجمهورية".

radio orient

أعلن وزير التربية عباس الحلبي أن هناك تحديات كثيرة تواجه الوزارة منها تغيب الموظفين بسبب عدم تمكن قسم منهم من التنقل في ظل غلاء المحروقات. وهناك فراغات لملاكات كثيرة لأنه منذ مدة لم تحصل تعيينات وكل الموجودين لتيسير العمل هم بالوكالة. والنوع الآخر من التحديات له علاقة بمهمة الوزارة: استلمنا تاريخ تحديد العام الدراسي من الوزير السابق، فنحن كنا ملتزمين إمكان إنجاح العودة لتلاميذ المدارس إلى مدارسهم وطلاب الجامعات إلى جامعاتهم، وهذا أيضا كان تحديا لأنه عشية تعييننا أعلنت كل الهيئات الرابطية والجامعية (الجامعة اللبنانية) مقاطعة العام الدراسي. علينا أن نعمل على فك عقد هذه الاضرابات وقمنا بتأمين ما يمكن تأمينه من مطالب ضمن الإمكانات المتاحة وضمن الوضع الراهن الذي نعيش فيه.

اذاعة النور

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ أن "هذا النظام مات وأعلن موته، فهناك انهيار سياسية واجماعي واقتصادي فماذا ينقصنا بعد؟"، لافتا إلى اننا "بحاجة إلى تطوير النظام، وهذا البلد لا يصح فيه انقلاب وأمامنا طريق واحد للتغيير هو ​الانتخابات النيابية​".

صوت المدى

الرئيس عون عرض مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف العلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة.