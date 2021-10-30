في لقاء القمة الذي جمعهما أمس في مقر السفارة الفرنسية لدى الفاتيكان، سمع الرئيس إيمانويل ماكرون، ما كان يرغب بسماعه من نظيره الرئيس الأميركي جو بايدن. وكان اللقاء في "فيلا بونابرت" هو الأول بينهما منذ الأزمة الحادة التي هزت علاقاتهما منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي. وتوجه الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الى الرئيس الاميركي بالقول "ان فرنسا شريك مهم جدا للولايات المتحدة". فيما اعلن بايدن "ان ما قمنا به لم يكن ملائما ولم يكن على قدر كبير من اللياقة، موضحا اقرار اميركا بالندم على ما حصل.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران؛ استهدفت هذه المرة برنامجها للطائرات من دون طيار (المسيّرات)، وأدرجت أربعة أفراد وكيانين مرتبطين بـ"الحرس الثوري" على قائمة العقوبات.

يترقب العالم، اليوم، قمة قادة مجموعة العشرين، التي تضم أكبر 20 دولة مؤثرة في الاقتصاد الدولي، في العاصمة الإيطالية روما. ومن المتوقع أن تندرج أجندة القمة الرئيسية في إطار استكمال ما توصلت إليه الدورة الماضية من قمة العشرين، والتي انعقدت في الرياض العام الماضي، وحملت خريطة طريق لاستعادة نمو الاقتصاد العالمي واستمرار دعم ممكنات التعافي من تداعيات جائحة «كورونا المستجد.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجموعة العشرين، أمس، إلى إعادة الجهود العالمية للحد من الاحترار المناخي "إلى المسار الصحيح"، قبل أيام من انطلاق مؤتمر الأطراف السادس والعشرين حول المناخ (كوب26) في غلاسكو.

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، على وقع توترات فاقمها ملفّ الصيد ما بعد "بريكست"، بحسب ما أعلنت لندن أمس. وقال متحدث باسم جونسون: "نتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بالرئيس ماكرون سريعاً على هامش قمة مجموعة العشرين"، دون أن يعطي تفاصيل إضافية حول التاريخ والوقت المحددين للاجتماع.

قضت محكمة ألمانية على امرأة متعاطفة مع تنظيم "داعش" بالسجن أربعة أعوام، وأعلنت المحكمة الإقليمية في مدينة فرانكفورت، أمس، أنه ثبت لديها أن المتهمة (32 عاماً)، منتمية لتنظيم إرهابي أجنبي، من بين أمور أخرى.

بعد 6 أعوام على حدوث الجريمة، توصلت السلطات الأميركية إلى تسوية مالية تقضي بموجبها بدفع 88 مليون دولار لأهالي ضحايا جريمة الكراهية التي قُتل خلالها 9 أشخاص من الأميركيين السود، في كنيسة بولاية ساوث كارولاينا 2015. وكانت عائلات الضحايا وبعض الناجين، قد رفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بتهمة القتل الخطأ والإصابات الجسدية.

أعلن الجيش الفلبيني أن قواته قتلت، أمس الجمعة، زعيم جماعة إرهابية يتردد أن لها علاقة بتنظيم "داعش"، وذلك في مداهمة لمخبأ بإحدى المقاطعات جنوبي البلاد.

أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، عن ارتياحه لنتائج جولة المحادثات، التي أجراها أمس في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي ريابكوف. وقال إنه أجرى "لقاء إيجابيا ومثمرا" ركز خلاله الطرفان على ملف رفع العقوبات المفروضة ضد إيران.