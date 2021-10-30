الشرق /تيريز القسيس صعب

قالت إنّ الوضع اللبناني سيحضر في اللّقاء الذي سيجمع اليوم الرئيس الأميركي جو بايدن مع بابا روما فرنسيس، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في روما. وأضافت أنّه عُلم من مصادر ديبلوماسية غربية في العاصمة الايطالية أنّ تطور الأوضاع في لبنان، في ظل الازمتين الاقتصادية والسياسية التي تمر على لبنان، ستأخذ حيزاً مهماً من مناقشات المسؤول الاميركي مع البابا وماكرون، من باب التطرق الى الاتصالات الاقليمية والدولية القائمة حالياً للتوصل إلى تسوية في منطقة الشرق الاوسط، وذلك عبر باب المفاوضات الاميركية – الايرانية. إلى ذلك، أبدت المصادر خشيتها من استمرار السجالات الداخلية بين الاطراف اللبنانيين والتي قد تأخذ منحى معاكساً لكل المساعي الدولية السياسية والاقتصادية القائمة اليوم لإنقاذ لبنان. هذا وجددت المصادر أهمية استقلالية عمل القضاء بعيداً عن أي ضغوط وتدخلات تمارس من قبل قوى "نافذة" في لبنان. وقالت لقد دعونا ونجدد دعواتنا إلى إجراء تحقيق شفاف وغير مسيس، أكان في تفجير المرفأ أو أحداث الطيونة، فالعالم كله يترقّب وينتظر التقرير النهائي للتحقيقات كي يبنى على الشيء مقتضاه.

الجمهورية/ فادي عبود

تناول موضوع المصارف وتعاملها مع المودعين وقال: لا تزال المصارف مصرّة على اعتماد الغموض وانعدام الشفافية في التعامل مع مودعيها، فلا تفصح عن وضعها المالي بعد مرور سنتين على الأزمة، في الوقت الذي تستمر في احتجاز ودائع الناس. وتطرّق إلى تصريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 2 تشرين الأول 2020، عندما قال إنّ "الأزمة الحادة باتت وراءَنا، وأنّ مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الإجراءات المتاحة قانوناً، لإعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد". أمّا رئيس جمعية المصارف سليم صفير فقد صرّح في 8 ايلول 2021، "أنّ المصارف غير مفلسة وقادرة على تمويل الانتعاش الاقتصادي". وأضاف أنّه ومن خلال هذه التصريحات يمكننا الاستنتاج أنّ المصارف نجحت في احتواء الأزمة وتحقيق الارباح، وخصوصاً أنّها تقوم بإجراءات عدة لاستعادة خسائرها على حساب المواطن المودع. وتساءل لماذا الإصرار على الاستمرار في احتجاز أموال الناس؟ وقال إنّه من حق المودعين أن تكون هناك مصارحة تامة، لانّهم تحمّلوا خلال سنتين كثيراً من والذلّ ومن فقدان لجنى العمر. ولتتذكر المصارف أنّ المصارحة هو المدخل الوحيد لإعادة ثقة الناس. وختم قائلاً، أنّه لو طُبّقت الشفافية المطلقة لما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، واستغرب التجاهل المستمر لقانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة الذي ما زال ينتظر في أدراج المجلس النيابي.