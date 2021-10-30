الوكالة الوطنية للإعلام

(اضافة) سليم زار الناقورة وقطاع جنوب الليطاني وعرض مع دل كول الاوضاع: تعاون الجيش واليونيفيل عامل رئيسي للحفاظ على الهدوء

شدد وزير الدفاع الوطني موريس سليم على "اهمية التعاون القائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل كعامل رئيسي في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق"، مؤكدا "الحرص على استمرار علاقة الثقة بين القوة الدولية والمجتمعات المحلية، ويأتي التنسيق مع الجيش في جميع المهمات ضمانا للتنفيذ السلس لعمليات القوة الدولية". كلام وزير الدفاع جاء خلال زيارته مركز قيادة القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" في الناقورة، حيث كان في استقباله قائد اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول وعدد من كبار الضباط. وبعد مراسم الإستقبال والتشريفات، حيث استعرض ثلة من حرس الشرف، عقد سليم اجتماعا مع ديل كول، تخلله عرض للاوضاع في الجنوب والتنسيق القائم مع الجيش اللبناني، واستمع الى ايجاز عن عمل القوة الدولية والتحديات القائمة. وأكد سليم لقائد اليونيفيل، أن "لبنان يعول على استمرار القوة الدولية القيام بمهامها وفق تفويضها"، وقال: "أنتم تلعبون دورا رئيسيا لضمان الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان وهو أمر نقدره كثيرا من جانبنا، ونعتقد أنه ضروري في إطار الحفاظ على حقوقنا وسيادتنا في البحر والبر والجو. كما نؤكد احترامنا الكامل لكل ما يتعلق بالقرارات الدولية ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بكافة مندرجاته، وننبه من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لهذا القرار ولسيادة لبنان التي تشكل تحديا صارخا للقانون الدولي وللسلام والأمن".

وكالة الأناضول

الرئيس أردوغان يستقبل التهاني بعيد الجمهورية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التهاني، الجمعة، بمناسبة عيد الجمهورية. وأقيمت مراسم تقديم التهاني في المجمع الرئاسي، في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 98 لتأسيس الجمهورية. وتلقى الرئيس أردوغان التهاني من كبار المسؤولين الأتراك بينهم نائبه فؤاد أوقطاي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، والوزراء، ورئيس الأركان يشار غولر وقادة قوات الجيش. كما تلقى التهاني من رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، ونواب برلمانيين، بالإضافة إلى رؤساء بعثات أجنبية لدى أنقرة، وممثلي منظمات دولية. وفي وقت سابق الجمعة، زار كبار المسؤولين الأتراك يتقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان، ضريح مصطفى كمال أتاتورك بمناسبة الذكرى الـ 98 لتأسيس الجمهورية. وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية" في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ماكرون في أول لقاء مع بايدن بعد أزمة الغواصات: يجب أن ننظر إلى المستقبل

التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بنظيره الأمريكي، جو بايدن، في أول لقاء يجمع بينهما بعد أزمة الغواصات. وقال ماكرون إن لقائه ببايدن "مهم"، وأنه كان مفتاح "التطلع إلى المستقبل"، حيث يعملان على رأب الصدع بعد خلاف حول اتفاق دفاعي مع أمريكا وبريطانيا وأستراليا (اوكوس)، بحسب وكالة "رويترز". وتابع الرئيس الفرنسي: "بدأنا مع بايدن عملا مشتركا منذ أزمة اوكوس، وقدمنا حلولا سياسية، وعززنا تعاوننا، ويجب أن ننظر إلى المستقبل". وأضاف: "نرغب سويا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والناتو، وسوف نتطرق خلال لقائنا لأهمية الاستراتيجية الأوروبية في المحيطين الهادئ والهندي".