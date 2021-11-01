وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

محادثات بين مصر وفرنسا حول غواصات جد متقدمة من طراز SMX31E

أكد موقع تاكتيكال ريبورت الاستخباراتي بأن هناك محادثات جارية بين مصر وشركة Naval Group الفرنسية لبناء السفن لشراء غواصات من طرازSMX31E. وأوردت مصادر مطلعة بأن المحادثات الجانبين حول الغواصات وصلت لمراحل متقدمة جدا لعدد كبير من الغواصات. كما تم الاتفاق على المبلغ وستكون بقرض من فرنسا بفائدة صغيرة ومدة سداد على 10 سنوات مع نقل تكنولوجيا.وقد يتم الإعلان عن الصفقة في معرض Edex القادم. إلى جانب الغواصات، يقال بأن هناك صفقات أخرى مع فرنسا ولكنها منفصلة عن هذه الصفقة حيث بدأ التفاوض عليها منذ 5 أشهر. تم تصميم SMX كغواصة كبيرة نوعًا ما، حيث يبلغ طولها 77 مترا وعرضها حوالي 12 مترا، ووزنها 3.200 طن. وبذلك هي أكبر من الغواصة من فئة سكوربين Scorpène التي باعتها نافال جروب إلى تشيلي وماليزيا والبرازيل والهند. وعلى الرغم من أبعادها الكبيرة، تضم SMX31E طاقما مكونا من 15 بحارا وضابطا فقط، مع مساحة إضافية للكوماندوز. وبناء على التطور الحالي لتقنيات ما تحت الماء، تتوقع نافال جروب مستويات أعلى من الأتمتة للغواصة المستقبلية. كما سيتم تخفيض الصيانة في البحر بشكل كبير، ويرجع ذلك أساسًا إلى التصميم الكهربائي الجديد للغواصة.

تسليح SMX31E

من ناحية التسليح، توفر SMX31E حمولة أكثر واقعية (ومتعددة الاستخدامات). يمكن للغواصة حمل ما يصل إلى 24 سلاحا ثقيلا، يُمكن إطلاقها من أنابيب أفقية أو من أنابيب طوربيد جانبية ذات إطلاق أمامي، ولكن أيضًا من فتحة المهام الخلفية ، وإطلاقها للخلف. سيتم بعد ذلك استخدام أنابيب الطوربيد الخلفية لإطلاق الأسلحة ولكن أيضًا لإطلاق واستعادة المركبات ذاتية القيادة تحت الماء (طائرات بدون طيار، وطائرات شراعية، وعوامات سونو …). سوف يدمج الجزء الخلفي من SMX31E أيضًا خليتين معياريتين كبيرتين قادرتان على نشر غواصات XL UUV غير المأهولة. ستعمل هذه الغواصة غير المأهولة تحت الماء على تحسين قدرات الغواصة بشكل كبير.

وكالة الأناضول

المغرب يرفع من ميزانية التسلح في قانون مالية 2022 إلى 12.8 مليار دولار

حسب مشروع قانون مالية 2022 الذي صادقت عليه الحكومة اليوم ، عرفت ميزانية التسليح ارتفاعًا قياسيًا مقارنة بالسنتين الأخيرتين. وقد ارتفعت ميزانية اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية المغربية إلى 12.8 مليار دولار.

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يذكر أن هاته الميزانية المرصودة هي مخصصة لشراء وصيانة العتاد فقط ولا تضم ميزانية إدارة الدفاع الوطني. ميزانية التسلح ترتفع تقريبًا بشكل سنوي في الخمس سنوات الاخيرة تماشيًا مع النمو الاقتصادي العام للمملكة، وهو ارتفاع منطقي مقارنة بالأخطار المحيطة وتحديات المستقبل.

صفقات قادمة

ويتوقع أن يحصل المغرب على عدة أسلحة حديثة منها فرقاطات فريم بيرجاميني FREMM BERGAMINI من إيطاليا، وغواصات سكوربين scorpène الفرنسية، وراجمات HIMARS الأمريكية، وربما رافال F4 أو F-15، بالإضافة إلى استثمارات في توطين صناعة عسكرية محلية.

الجيش السوري يتسلم دبابات T-90 إضافية

على الرغم أن سوريا لم يكن لديها سوى 30 دبابة حديثة من طراز T-90 في الخدمة قبل بضع سنوات ، إلاّ أنها فقدت بعضها في القتال ضد مقاتلي تنظيم داعش ، وجزء آخر تم تدميره وجزء استولى عليه من قبل المعارضين في إدلب خلال اشتباكات العام الماضي ، اتضح أن دبابات قتالية جديدة في طريقها إلى تسليح الجيش السوري. علاوة على ذلك، من المحتمل أننا لا نتحدث عن بضع دبابات فقط بل عن عشرات من دبابات T-90 القتالية الثقيلة. تم نشر ما لا يقل عن 20 دبابة T-90 في منطقة الاشتباكات المحتملة بين الجيش العربي السوري والمعارضين في إدلب ، بينما يوجد نفس العدد في مناطق أخرى من سوريا. مما يشير إلى أن العدد يتجاوز بالفعل عدد دبابات T-90 التي حصلت عليها سوريا في وقت سابق.