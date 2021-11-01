نداء الوطن 30-10-2021

رابط بين الفيتامين k وتراجع مخاطر أمراض القلب

تذكر دراسة جديدة أن الأغذية التي تحتوي على الفيتامين K قد تسهم يف حماية الناس من أمراض القلب واألوعية الدموية. يشتق هذا الاســتنتاج من بيانات غذائية تعود إلى أكثر من 53 ألف دنماركي في سن الرشــد. ركّز الباحثون في هذه الدراسة عىل الفيتامين K الذي يكون على نوعين: الفيتامين K1 الموجود ٍ بشــكل أساسي في الخضروات الورقيــة الخضراء والزيوت النباتيــة، والفيتامين K2 الموجود في اللحوم، والبيض، والأغذية ّ المخمّرة مثل األجبان. طوال 21 ســنة تقريبا تعقب الباحثون حالات دخول المستشفى بسبب أمراض القلب، والجلطات الدماغية، ومرض الشريان المحيطي(انسداد الشرايين في الساق). لوحــظ أن حاملي أكبر كميــة من الفيتامين K1 كانوا أقل عرضة بنســبة %21 لدخول المستشفى بســبب أمــراض القلب والأوعية الدموية المشتقة من انسداد الشرايين. كذلك، تراجعــت المخاطر المطروحة بنســبة %14 بفضل الفيتامــين K2 لكن تبقى هذه النتيجة أولية لأن الفيتامــين K2 يأتي بأشكال متعددة وقد يعطي كل نــوع مفعولاً مختلفاً داخل الجســم. لم تتضح بعــد الكمية التي تحمي الشرايين، لكن يبدو أن الفيتامــين K يســهم في إخماد الالتهابات ويكبح تراكم الكالسيوم . نُشرت نتائج الدراسة في "مجلة جمعية القلب الأميركية" في 17 آب 2021.