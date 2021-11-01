TL

أشار الوزير السابق ​سجعان قزي​، إلى أن "المشكلة أعمق من الأزمة بين ​لبنان​ و​دول الخليج​، فهي أزمة في لبنان مع ​حزب الله​ الذي لا يجيب على ماذا يريد من مشروعه في لبنان بالضبط".

المنار

شكر وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بوحبيب، في اتصال هاتفي، مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كافة الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد، والتخفيف من حدة الازمة الراهنة، ومشددًا على أهمية التواصل والتلاقي، مع كافة الأشقاء الخليجيين والعرب، وحرص ​لبنان​ على أطيب العلاقات معهم، بما يخدم مصلحة الجميع.

nbn

اعبتر عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب ​نقولا نحاس​، أنه "ليس من شأني أن أدعو وزير الإعلام ​جورج قرداحي​ إلى الاستقالة، ولكن على أيّ وزير أن يُبدي المصلحة الوطنية، والصمود الإقتصادي".

mtv

قال وزير الداخلية بسام مولوي: فليتعظ الجميع: لبنان يستمد شرعيته العربية من علاقاته المميزة والعميقة مع أشقائه في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، ولا يحتمل عزلته عن محيطه ولن يكون يوماً منصة للهجوم على أي دولة شقيقة. لا يمكن لأحد تغيير هويتنا العربية. فلنباشر فوراً بتطبيق إجراءات إصلاحية شاملة".

NTV

أشار مسؤول العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" ريشار قيومجيان أن "السفير السعودي زار معراب لإبلاغنا أنه تلقى إشعاراً من دولته أنه بصدد مغادرة لبنان، وطمأن خلال زيارته معراب بأن اللبنانيين المقيمين في الخليج سيبقى مرحباً بهم".

OTV

أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، أن لبنان يواجه أزمة شح مائي، معتبرًا أن جميع الدول العربية تقع تحت مستوى خط الشح الذي يقدر بأقل من 1000 متر مكعب للفرد من المياه سنويًا، لكن بيروت من أقرب من هذه البلدان لهذا الحد.

LBC

قالت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان أن "ما قاله وزير الإعلام جورج قرداحي قلة مسؤولية لأنه كان طامحًا لدور سياسي،" معتبرة أن "لا تفسير غير ذلك لا سيما وأنه اشتهر من خلال شاشة سعودية، وكان يجب أن يستقيل لأن لا أحد أكبر من بلده."

الميادين

أعلن وزير البترول المصري أنّ مصر ستبدأ بتصدير الغاز إلى لبنان بنهاية العام الحالي.

الجزيرة

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ​الإمارات​، أنه "نظرًا للأحداث الراهنة، وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى ​لبنان​، والذي جاء تزامناً مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية والتعاون الدولي جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت".

العربية

اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بأن الإشكالية في لبنان أكبر من تصريح وزير، وإنما تكمن في سيطرة وكلاء إيران. ورأى بن فرحان في حديث الى قناة "العربية" بان لبنان بحاجة إلى إصلاح شامل يعيد له سيادته وقوته ومكانته في العالم العربي، وسندعم اي جهود في هذا الاتجاه والحوار مستمر مع الافرقاء العالميين.