لبنان الحر

اشار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى انه لم يعد هناك وجود لخلية الازمة التي تم تشكيلها اثر الازمة التي اندلعت مع السعودية بعد نشر مقابلة الوزير جورج قرداحي، وقد "انتهى أمرها" نتيجة فشلها ونحن الآن جميعاً على اتصال مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، واعتبر بان خلية الازمة فشلت لأن الأزمة أصبح أكبر من الوزارات وأكبر من لبنان بسبب عوامل خارجية وداخلية أيضاً وهي لن تجتمع مرة أخرى.

صوت لبنان

شدد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، في لقاء مع الجالية اللبنانية في مدينة لوس أنجيلوس بولاية كاليفورنيا، على "ضرورة العمل على التغيير في لبنان.

radio orient

أكد وزير الاعلام جورج قرداحي أن “استقالته من الحكومة غير واردة”.​

اذاعة النور

أكّد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيّد هاشم صفي الدين أن الهجمة السعودية على وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي هي مفتعلة، متسائلاً فيما إذا كان تصريح كهذا يعمل كل هذا الهجوم السياسي المنظم والمدبر في الوقت الذي سمعنا كثيرًا من الأميركيين والأوروبيين, والأمين العام للأمم المتحدة وبعض الدول العربية تصريحات بحق السعوديين أكثر من ذلك بكثير ولم يحركوا ساكنًا.

صوت المدى

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة انقضاء العام الخامس ودخول العام الاخير من ولاية الرئيس ميشال عون، الى انه "باقي من العهد مش سنة، سنين… ونحنا ع العهد باقيين العمر كلّو، تا نبني بوطن الرسالة، الدولة يلّي بتشبهنا… العهد انّو نبقى معك وعلى نهجك، العمر كلّه".