قالت وكالة " الأسوشييتد برس" إن القوات الجوية الأميركية سيّرت قاذفة استراتيجية من طراز "بي ــــ أ بيلانسر" فوق نقاط بحرية رئيسية في الشرق الأوسط مع طائرات مقاتلة من البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية وإسرائيل وحلّقت القاذفة فوق مضيق هرمز الذي يمر عبره 20 في المئة من إجمالي تجارة النفط وكذلك فوق البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس.

قامت مقاتلات جوية من إسرائيل والسعودية والبحرين وكلها دول صديقة للولايات المتحدة ومعارضة لسياسة إيران، بمرافقة جوية للقاذفة فوق المجال الجوي لكل منها، ورافقت مقاتلات جوية مصرية أيضاً القاذفة الأميركية.

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، أن بلاده ليست مسؤولة عن استخدام أوكرانيا لطائرة مسيرة تركية في نزاعها مع الانفصاليين الموالين لموسكو.

قال مسؤول فرنسي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفقا أمس على محاولة تهدئة الخلاف في شأن حقوق الصيد عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

رفضت إيران على لسان وزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان ربط المحادثات النووية بالقضايا الإقليمية، مشككاً في جدية الادارة الأميركية لاعادة العمل بالاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران.

قالت مصادر الإليزيه أن الزعماء الفرنسيين الأربعة توصلوا إلى توافق في العمق حول القلق الذي يعتريهم بشأن تضاؤل الفترة الزمنية لبلوغ إيران انتاج السلاح النووي.

تمسّك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكلن بكل الخيارات لإعادة إيران للامتثال إلى الاتفاق النووي مشيراً إلى أن الولايات المتحدة على اتفاق تام مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا بهذا الشأن.