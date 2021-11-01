الجمهورية/ جوني منير

قال إنّ إشارة الاطمئنان الوحيدة التي تمنع لبنان من الانزلاق بعيداً هو بالقرار الخارجي بمنع لبنان من الذهاب إلى الفوضى الشاملة، وانفجار الوضع بالكامل، ما يعني تحويل الساحة اللبنانية إلى شظايا متناثرة. لهذا السبب لم تنزلق الساحة اللبنانية باتجاه مواجهة مسلحة شاملة إثر أحداث الطيونة، ولهذا أيضاً لن تصل الأزمة السياسية مع السعودية ودول الخليج إلى قطيعة نهائية، وبالتالي سيجري ترتيب حلّ ما للأزمة القائمة، ولو أخذت المسألة بعض الوقت. فلذلك سارعت باريس للتواصل مع السلطات السعودية حيال الأزمة التي استُجدت. ولذلك أيضاً شارك القائم بأعمال السفارة الأميركية في اجتماع خلية الأزمة في وزارة الخارجية اللبنانية في سابقة ديبلوماسية. لا شك أنّ هذه المشاركة حصلت بموافقة مباشرة من العاصمة الأميركية، التي أرادت أن توجّه رسالة واضحة تقول بأنّها تدعم الجهود اللبنانية الآيلة لإيجاد حلول للأزمة القائمة. وعلى وقع هذه الاهتزازات، غابت متابعة اللبنانيين للقاء الذي جمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس وحضور الملف اللبناني في المباحثات بين الرجلين. وأشارت أجواء الفاتيكان إلى أنّ رأس الكنيسة الكاثوليكية يحرص خلال المراحل الأخيرة على طرح الملف اللبناني والأخطار المحدقة به، في جميع لقاءاته مع كبار المسؤولين القادرين على التأثير. ولذلك لن يذهب لبنان إلى الانفجار الكامل، ولو أنّ آلامه ستشتد بسبب الصراعات العنيفة الحاصلة. وكذلك لن يجري تدمير نظامه رغم تهور وأنانية الطبقة السياسية الحاكمة. وختم قائلاً إنّه في الواقع، ثمة بصيص نور يلوح في الأفق، رغم أن العتمة تزداد سواداً في المرحلة الحالية.

الديار/ بولا مراد

تناولت الأزمات المتتالية التي يشهدها لبنان ونقلت عن مصادر سياسية واسعة الاطلاع تأكيدها بأنّ شتاء لبنان سيكون قاسياً، وأن المرحلة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة نهاية آذار حسّاسة على المستويات كافةً، وبخاصةٍ على المستويين الأمني والسياسي. وأردفت في الموضوع القضائي، لا يبدو أن هناك أفقاً للحل بقضية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أمّا أمنياً، فتشير المصادر إلى أنّه رغم التطمينات التي تصدر من هنا وهناك عن أمنيين، إلاّ أنّ المؤشرات والمعطيات لا توحي أبداً بأنّ البلد سيتمتع باستقرار أمني يمهد لانتخابات نيابية سلسة. وتعتبر أنّ معظم الأحزاب مأزومة منذ انتفاضة 17 تشرين، وهي غير قادرة على الحفاظ على أحجامها الحالية داخل البرلمان أو أقلّه أنّ خساراتها لن تكون محدودة، فقد بات محسوماً أنّها ستلجأ للعبث بالأمن للإطاحة بالاستحقاق النيابي. وتعتبر المصادر أنّه آن أوان اللجوء للعلاج الحقيقي مهما كان مؤلماً، وحتى لو كان يقتضي إعادة النظر بالنظام والصيغة اللبنانية الحالية. وتضيف المصادر أنّ الحكومة دخلت مجدداً في مرحلة من تصريف الأعمال في وقت نحن بحاجة لاجتماعات حكومية مفتوحة للتخفيف من مصائب المواطنين. وترى المصادر أنّ "ما يجعل المشهد أكثر تعقيداً بعد هو أنّه لم يعد يقتصر على الاشتباكات السياسية الداخلية، بل توسّع لاشتباكات إقليمية ودولية تتّخذ لبنان ساحة لها.