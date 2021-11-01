وكالة الأناضول

أردوغان وبايدن يتفقان على تشكيل آلية مشتركة لتطوير العلاقات

الزعيمان خلال لقائهما على هامش قمة العشرين بروما:

بحثا الخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار المنظور المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

- أكدا أهمية علاقة التحالف في إطار حلف "الناتو" وأرضية الشراكة الاستراتيجية. اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الأمريكي جو بايدن على تشكيل آلية مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين. وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أردوغان وبايدن عقدا لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين المقامة في العاصمة الإيطالية روما. ولفت البيان إلى أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية وتناول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. وأوضح أن الزعيمين أعربا عن إرادتهما المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل أكبر، واتفقا على تشكيل آلية مشتركة بهذا الخصوص. وأضاف أن الجانبين بحثا الخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار المنظور المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ولفت البيان إلى أن أردوغان وبايدن أكدا أهمية علاقة التحالف في إطار حلف شمال الأطلسي "ناتو" وأرضية الشراكة الاستراتيجية، كما رحبا بالخطوات المتبادلة في ملف تغير المناخ.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف: روسيا ليس لديها معلومات عن نوايا الناتو

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده ليس لديها معلومات عن نوايا الناتو، والحقائق تشير إلى أن الناتو لا يريد أي تفاعل مع روسيا. وأضاف لافروف للصحفيين: "إذا كان لدى الناتو أي سبب للاتصال بنا، فلدينا سفير في بلجيكا مسؤول عن العلاقات الثنائية. وقد أبلغنا حلف شمال الأطلسي أنه في حالة وجود أي شي، يمكنهم الاتصال من خلال هذا الدبلوماسي". وعلق وزير الخارجية الروسي على إرسال مدمرة أمريكية إلى مياه البحر الأسود، إن روسيا مستعدة لضمان الأمن في البحر الأسود. وقال لافروف "نحن جاهزون لأي تهديدات، ضمان أمن الأراضي الروسية والبحر الأسود من أولوياتنا، لكننا دائما نؤيد تعزيز مشاريع التعاون، وليس المشاريع التي تقوم على المواجهة".