الشرق الأوسط 3 / 11 / 2021

دعم خليجي لطلب السعودية استضافة "إكسبو 2030".

أكدت أمانة مجلس التعاون الخليجي، أمس، دعم إعلان السعودية تقدمها بطلب رسمي لاستضافة معرض "إكسبو 2030" تحت شعار "حقبة التغيير: المضيّ بكوكبنا نحو استشراق المستقبل" خلال الفترة من أول أكتوبر (تشرين الأول) 2030 إلى مطلع أبريل (نيسان) 2031. وكانت السعودية قد أفصحت عن تقدمها بطلب رسمي لاستضافة معرض "إكسبو 2030" في مدينة الرياض، وذلك خلال خطاب من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إلى ديميتري كركنترس الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض (BIE)، الهيئة المنظمة لمعرض "إكسبو الدولي". وشدد ولي العهد"، في خطابه، على أن الترشح يُعد تحدياً مهماً ورمزياً للسعودية.