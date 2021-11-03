TL

مشاركة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في قمة المناخ في غلاسكو-اسكتلندا وقبل أن يلقي كلمته مساءاً بتوقيت بيروت تحولت إلى منصة للقاءات عالية المستوى دوليا على مسار ضمان الاستقرار اللبناني في وقت تعددت وساطات وتراصفت ولا سيما منها الأميركية والفرنسية والقطرية والمصرية في الدخول إيجابا على خط احتواء الازمة بين لبنان والسعودية.

المنار

تحدثت صحيفة ألمانية عن تأثير تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أسعار الغاز في أوروبا، التي تعاني من نقص في مادة الغاز الأمر الذي دفع الاسعار إلى الأعلى بنحو كبير.

nbn

إذا كانت المساعي قائمة على خط معالجة الأزمة الحاصلة بين لبنان وبعض الدول الخليجية فإن المراقبين في حال إنتظار لنتائج الوساطات التي يقوم بها الفرنسيون والأميركيون والمصريون والقطريون.

mtv

وإذ يعترف الجميع بأن الخطوة صعبة و لن تصلح ما تخرب مع العرب إلا أنها تبقي على الحكومة، على ان تتولى أميركا المقتنعة بهذه الترقيعة، تخفيف الضغوط السعودية أو إبقاءها عند هذا السقف ريثما تتبدل المعطيات. لأن تفجير الحكومة وسقوط لبنان في الفوضى لن يكون أحد بمنأى عن تداعياتهما داخليا وإقليميا.

NTV

عقدت لجنة الصحة النيابية جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والنواب: بلال عبد الله، فادي علامة، محمد القرعاوي، قاسم هاشم، فادي سعد، علي المقداد، عدنان طرابلسي، امين شري وبيار بو عاصي. وناقشت اللجنة مع حجار الامور المعيشية والاقتصادية وما آلت اليه البطاقة التمويلية.

OTV

لفت الرئيس عون خلال استقباله رئيسة وفد البرلمان الاوروبي للعلاقات مع بلدان الشرق الاوسط الى ان الخطوات العملية لكشف الفساد بدأت مع التدقيق المالي الجنائي الذي سيحدد المسؤوليات لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المسؤولين عن اي تجاوزات حصلت وأدت الى تراجع الوضع المالي في البلاد على النحو الذي نشهده اليوم.

LBC

من المفترض ان تتضح صورة الازمة الديلوماسية اللبنانية السعودية اكثر فأكثر، بعد وصول الرئيس نجيب ميقاتي من اسكتلندا.

الميادين

نفى مكتب المرجع الديني الأعلى في ​العراق​، ​علي السيستاني​، تدخل المرجع بمباحثات ​تشكيل الحكومة​ العراقية.

الجزيرة

أعلن رئيس لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس "كورونا" بالجزائر​، جمال فورار، إنطلاق التلقيح​ بالجرعة الثالثة ضد الفيروس، في جميع مراكز التلقيح.

العربية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في البلاد، عن تسجيل 27 حالة وفاة و1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.