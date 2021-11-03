لبنان الحر

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عزالدين، إلى أنه "من المهم الكشف عن المعطيات المعروفة حول وصول باخرة النيترات إلى ​مرفأ بيروت​"، موضحاً "أننا مع التحقيق المنصف والدقيق والبعيد عن الإستنسابية".

صوت لبنان

أعلن ​وزير​ الأشغال العامة والنقل ​علي حمية​​، أن "وفداً من شركة صينية تُعنى بقطاع المرافئ، قادم إلى ​لبنان​ وسوف يقوم بزيارة إلى ​مرفأ طرابلس​، وذلك لدرس مشاريع توسعة وتطوير المرافئ اللبنانية، وهذا سيكون بداية التعاون مع ​الصين​، والإنفتاح على خيار من الخيارات المطروحة.. الإتجاه شرقاً".

radio orient

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ​ميقاتي​ اجتماعًا مع رئيس مجموعة ​البنك الدولي​ دايفيد مالباس، بحضور وزير البيئة ​ناصر ياسين​ وسفير لبنان في ​المملكة المتحدة​ ​رامي مرتضى​ وذلك في اطار مؤتمر الامم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن ​التغير المناخي​ في مدينة غلاسكو في ​اسكتلندا​.

اذاعة النور

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، إلى أنه "إن نسي العرب والاحرار، لن ينسوا الثاني من تشرين حيث كان ​وعد بلفور​، الذي كتب اول احرف في كتاب الظلم العالمي، الذي قادته دولته لانشاء كيان للصهيونية العالمية، على حساب فلسطين وشعبها".

صوت المدى

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، النائب ماريو عون، وجرى الحديث عن أوضاع المنطقة، كما تمّ التطرّق الى التطورات السياسية الأخيرة. وتمنى عون أن يستمر العمل على توحيد الصفّ المسيحي للتّمكن من تجاوز الأزمة الحالية.