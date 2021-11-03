إنطلقت أمس مناورات شرق المتوسط 2021 في ولاية موغلا التركية بمشاركة قوات متعددة الجنسيات وباشراف قيادة القوات البحرية التركية.

أعادت إيران ربط كل محطات الوقود في البلاد بالنظام الالكتروني المخصص للتوزيع دفق ما أفاد الاعلام الرسمي أمس وذلك بعد اسبوع من هجوم سيبراني تعرضت له.

اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن أكبر تغيير رآه في الكونغرس كان انتقال السلطة من المشرعين الواقعين تحت تأثير إسرائيل إلى السياسيين المناهضين لاسرائيل. وأضاف ترامب لبنامج “kv1 570” الاذاعي اسرائيل سيطرت على الكونغرس في البلاد 10 أو 15 عاماً وكان تأثيرها قوياً جداً أما اليوم فاضح الأمر على عكس ذلك تقريباً.

نشرت وسائل الاعلام الاوسترالية أمس رسائل متبادلة بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الاوسترالي سكوت موريسون في إطار سعي كانبيرا للرد على اتهامات باريس لها إنها كذبت عليها فيما يتعلق بعقد لتوريد غواصات بمليارات الدولارات.

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعزم إنهاء التواجد العسكري الأميركي في منطقة الشرق الأوسط.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده أن التهديدات الأميركية ضد بلاده لن تجدي نفعاً معتبراً أن عدم أحراز تقدم في ملف بلاده النووي يقع على عاتق واشنطن.

أطلق عنصران في شرطة السكك الحديد الفرنسية النار على رجل في محطة قطار في باريس هددهما بسكين وهو يصيح الله وأكبر ما أسفر عن اصابته بجروح بالغة.

قتل ما لا يقل عن 19 شخصاً وأصيب 50 أخرون بجروح أمس في هجوم نفذه انتحاري ومسلحون آخرون استهدف مستشفى كابول العسكري الوطني وسط تصاعد العنف في افغانستان بين حركة طالبان الحاكمة وتنظيم داعش المتطرف.

تعهد رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد بالقتال لتحقيق النصر في الحرب المستمرة منذ عام شمال البلاد، بعدما كشف مقاتلو تيفراي أنهم استولوا على مدينة استراتيجية أخرى وأنهم يفكرون في الزحف على أديس أبابا وسط قلق أميركي وأوروبي.

التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي أيه) وليام بيرنز مع رئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف في موسكو أمس، حيث بحثاُ العلاقات الأميركية – الروسية.