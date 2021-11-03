الأخبار/ إبراهيم بيرم

سأل لماذا يعتصم الرئيس نبيه بري بالصمت حيال الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية وبعض دول الخليج ولماذا لم يتضمن البيان الأخير للمكتب السياسي لحركة أمل أي اشارة إلى أزمة العلاقات الخليجية اللبنانية.

وقال أن ثمة من يجد طيات موقف سيد عين التينيه حكمه وتبصراً وبعد نظر وأنه ينتظر اللحظة المؤاتية لمعالجة الموقف المفتوج على كل الاحتمالات.

الجمهورية/ طوني عيسى

تساءل عما إذا سيكون العام المقبل مدخلاً إلى الحل أم إلى مراحل أخرى من الاهتراء تم التفكيك.

ولفت إلى أن البعض يرى أن الحل في لنان يصبح وارداً بعد انتخاب مجلس نيابي جديد في الربيع تتغير فيه التوازنات لمصلحة قوى من خارج المنظومة الحالية وفي الخريف يقوم هذا المجلس بانتخاب رئيس للجمهورية يترجم هذه التوازنات ويمنع الثقة لتركيبه حكومية تلبي هذه الطموحات.

الديار/ علي ضاحي

تناول الأزمة المستجدة بين لبنان ودول الخليج لاسيما السعودية. وكشف عن فشل وساطة مصرية – فرنسية أميركية لاطلاق حوار بين الحكومة والرياض ولوضع حد للتبانيات والخلافات القائمة مضيفاً أن الرياض تشترط استقالة الحكومة والوزير جورج قرداحي قبل الموافقة على مبدء الحوار.