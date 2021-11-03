الوكالة الوطنية للإعلام

بناء: هل قررت واشنطن الدخول على خط الأزمة بين لبنان والسعودية لضمان الاستقرار ومنع التصعيد؟

كتبت صحيفة "البناء" تقول: ثلاث فرضيات يضعها مصدر دبلوماسي على طاولة البحث في استقراء اتجاه الأزمة الناشئة بين لبنان ودول خليجية تتصدرها السعودية، ويصرح المشاركون فيها بأن لا مشكلة لديهم مع لبنان داعين لحل المشكلة مع السعودية "ويا دار ما دخلك شر"، الفرضية الأولى هي المزيد من التصعيد في ضوء الكلام المسرب عن نوايا سعودية لاتخاذ خطوات جديدة قد يكون أبرزها قطع التعاون المصرفي ووقف الرحلات الجوية، في ظل استبعاد الدخول في ترحيل اللبنانيين العاملين والمقيمين في الخليج إلا انتقائياً ضمن حالات التحريض التي يمارسها أفرقاء لبنانيون بحق خصومهم السياسيين، وهذا يعني عملياً وقف التحويلات المالية الآتية من السعودية والتي تقارب مليار دولار سنوياً وفقاً للتقارير الموجودة لدى جهات مصرفية رسمية وخاصة، كما يعني التأثير سلباً في موقع مطار بيروت وشركة طيران الشرق الأوسط ومداخيلهما كنقطة وسط للسفر إلى السعودية من عواصم عالمية عدة، وهذه الفرضية في حال حدوثها تعني أن الموقف السعودي يحوز على الأقل على ضوء أصفر أميركي إن كان الضوء الأخضر محجوباً، وسيؤدي إلى جمود سياسي واقتصادي فوق طاقة الحكومة اللبنانية تحمله، في ظل ما ستتعرض له من ضغوط في الشارع تحت عناوين اقتصادية ومذهبية قد تؤدي لاستقالة رئيسها، تفادياً لتدفيعه الثمن في الانتخابات النيابية تحت شعار الاتهام بالتبعية لحزب الله والمسؤولية عن النتائج السلبية للقرارات السعودية، وعدم إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، وفي حال استقالة الحكومة من خلال استقالة رئيسها فيصعب توقع تسمية بديل وتشكيل حكومة جديدة، بالتالي رسم علامات استفهام حول إمكانية إجراء الانتخابات النيابية، وربط لبنان بالحلول الإقليمية بصورة تستعيد مشهد ما كان عليه الوضع عشية اتفاق الطائف.

وكالة الأناضول

أوكرانيا.. استقالة وزير الدفاع

قدم وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران، استقالته من منصبه إلى برلمان بلاده، الثلاثاء. وقال ممثل الحكومة في البرلمان تاراس ميلنيشوك، عبر حسابه على تطبيق "تليغرام"، إن تاران قدم استقالته. ولم يقدم ميلنيشوك أي تفاصيل إضافية عن سبب استقالة تاران. ولاقى اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بترشيح أوليكسي ريزنيكوف لمنصب وزير الدفاع، دعما خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب "خادم الشعب"(الحاكم) الذي انعقد مؤخرا. وأمس استقال ريزنيكوف المسؤول عن وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتا، من منصبه، كما استقال وزير الصناعات الاستراتيجية أوليج أوروسكي أيضا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير الدفاع الأمريكي يناقش مع نظيره الإسرائيلي الوضع في الشرق الأوسط تتفاقم

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس الوضع في الإقليم. وجاء في بيان ممثل البنتاغون جون كيربي: "أكد الوزير أوستن أن الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل وتعاوننا الوثيق في مواجهة تهديدات الأمنية والتحديات في المنطقة".