TL

رغم حراجة الوضع، العمل الهادئ البعيد من التشنج عنوان حركة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لتوفير الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمة القائمة. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ميقاتي بعد عودته لاحقاً مساء من غلاسكو عن طريق لندن كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري غداً للبحث في كل المواضيع، ويعقد سلسلة لقاءات تتحدد في ضوئها الخطوات المقبلة.

المنار

الجميع بانتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من لندن محملاً بقروض دعم سياسية اميركية واوروبية واممية لتثبيت حكومته، على ان تكون لقاءاته مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري والاطراف المعنية غداً، وعندها قد تتضح طريقة وتوقيت تسديد تلك القروض السياسية.

nbn

إن جنى عمر الناس حق... والحق يعلو ولا يعلى عليه... أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري مساراً متجدداً لحفظ حقوق المودعين وأعطى توجيهاته للهيئات الحركية ولنواب كتلة التنمية والتحرير للمباشرة بإعداد الدراسات اللازمة وإقتراحات القوانين الضرورية لاسيما المتعلقة بإلزام الحكومة والمصرف المركزي والمصارف تثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ووضع التشريعات الكفيلة بإعادتها لأصحابها بحسب المسؤولية والدور وإسقاط كل عمليات التقادم بمرور الزمن أو غيره بالإضافة إلى الضغط الجدي مع الحكومة لوضع قانون البطاقة التمويلية موضع التنفيذ.

mtv

انتهت قمة غلاسكو وعاد نجيب ميقاتي إلى لبنان، فهل تعود الحركة السياسية والحكومية الى زخمها؟ اذا كانت القمة البيئية قد بحثت في تغير المناخ الطبيعي ، فإن نجيب ميقاتي سيكتشف أن لا تغير نحو الأحسن في المناخ السياسي.

NTV

في سوق الأزمة حلت سوق عكاظ وفي معرض تأكيد أنها مجتزأة لم ينفها وزير الخارجية عبد الله بو حبيب. فالوزير القادم إلى حقيبة الخارجية من إرث دبلوماسي عريق لم يرم كلامه على قارعة الأزمة ويمشي نيلا لرضى أو هرباً من مسؤولية بل هو صارح المملكة العربية السعودية بالحقائق والحقيقة جارحة في أحيان كثيرة قد ترى الرياض في تصريحات بو حبيب تعدياً على الحدود واجتيازاً للخطوط الحمر، لكن وزير الخارجية تحدث بواقعية وعلى قاعدة صديقك من صدقك لا من صدقك.

OTV

هل من حلول قريبة يمكن أن تسمح لمجلس الوزراء بالانعقاد؟ الجواب على هذا السؤال ينتظر معرفة ما يحمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مقترحات، في ضوء اللقاءات التي عقدها على هامش قمة غلاسكو، حيث يزور قصر بعبدا غداً، ويلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

LBC

مما لا شك فيه أن حادثاً أمنياً بحريأ وقع في بحر عمان بين القوات الاميركية والايرانية نهاية تشرين الأول الفائت ومما لا شك فيه أيضاً ان الطرفين لم يكشفا عنه حتى اليوم.

فما الذي حصل حتى قررت طهران إعلان العملية صباحاً؟ وما هي الرسائل السياسية والأمنية التي أريد إيصالها؟

الميادين

قال مدير دائرة العلاقات الدولية في نادي الأسير الفلسطيني رائد عامر، في حديث إلى الميادين اليوم الأربعاء، إنّ "وضع الأسيرين المُضربين عن الطعام، كايد الفسفوس ومقداد القواسمة، خطر جداً".

الجزيرة

البحرية الإيرانية تعلن إحباط هجوم لقراصنة على ناقلة نفط في خليج عدن.

العربية

طالب الاتحاد التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، الرئيس قيس سعيّد بسقف زمني لرفع الإجراءات الاستثنائية الأخيرة.