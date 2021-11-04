لبنان الحر

رأى رئيس ​جمعية المزارعين​ اللبنانيين ​أنطوان الحويك​، أن "المزارع في لبنان يواجه مشكلة بعد قرار ​السعودية​ بوقف الواردات اللبنانية، على إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين". وأوضح أن "قسماً كبيراً من موسم الحمضيات مخصص للتصدير و​المملكة العربية السعودية​ سوق أساسية له"، مشيراً إلى أن "القرار السعودي سيؤدي إلى وجود وبقاء كميات كبيرة من الأصناف في السوق اللبناني، وبالتالي ستنخفض أسعارها".

صوت لبنان

عقدت النائبة ستريدا جعجع اجتماعاً في معراب، ضم: النائب جوزيف اسحق، رئيس مجلس إدارة مستشفى بشري الحكومي الدكتور أنطوان جعجع، نائبة رئيسة "مؤسسة جبل الأرز" الدكتورة ليلى جعجع وأمين سر المؤسسة المحامي ماريو صعب، معاون النائبة جعجع رومانوس الشعار، وبحث المجتمون في المشاكل التي يعانيها المستشفى، وقدم الدكتور جعجع شرحاً تفصيلياً عن أوضاعه والحلول الممكنة.

radio orient

أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله الى انه "بعد التعثر والاستنسابية في تطبيق قانون الدولار الطالبي، تأتي مبادرة وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ عباس الحلبي بمساعدة طلابنا العالقين في الجامعات الأجنبية في الخارج، خطوة وطنية وانسانية، من شأنها أن تنقذ مستقبل المئات من شاباتنا وشبابنا، ضحايا أزمتنا الاقتصادية والمالية".

اذاعة النور

أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن "المملكة الأردنية أطلقت سلسلة من المبادرات تجاه لبنان والأيام المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين عمان وبيروت والأولوية للقطاع الزراعي".

صوت المدى

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاتصالات الجارية لمعالجة الأوضاع التي نشأت عن قرار عدد من دول الخليج سحب سفرائها من لبنان والطلب إلى السفراء اللبنانيين فيها مغادرة أراضيها، ورصد ردود الفعل الغربية والدولية ودرس السبل الآيلة لمعالجة الوضع المستجد، لا سيما في ضوء اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع عدد من القادة العرب والأجانب على هامش "مؤتمر المناخ" في غلاسكو.