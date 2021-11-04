أكد الحرس الثوري الإيراني احتجازه ناقلة نفطية حاول الجيش الأمريكي استخدامها لمصادرة شحنة ناقلة أخرى إيرانية في بحر عمان، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية خلال هذه العملية احتجزت ناقلة محملة بالنفط الإيراني ونقلت شحنتها إلى ناقلة أخرى ثم وجهتها إلى جهة غير معروفة. ونفذت قوات الحرس الثوري عملية إنزال على متن الناقلة الثانية واحتجزتها ووجهتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. وقال البيان إن عدة مروحيات وسفن حربية أمريكية حاولت مطاردة الناقلة، غير أن مساعيها باءت بالفشل بسبب "التدخل الحازم" من قبل القوات البحرية للحرس الثوري.

قال مسؤول في البنتاغون طلب عدم الكشف عن اسمه لمجلة "نيوزويك" إن الحادث وقع في خليج عمان الأسبوع الماضي، مفندا ادعاءات الحرس الثوري الإيراني بأن الناقلة المحتجزة استخدمت من قبل الجيش الأمريكي في محاولته مصادرة شحنة ناقلة نفطية أخرى إيرانية. وشدد المسؤول على أن دور القوات الأمريكية في الحادث اقتصر على المتابعة فقط، مشيرا إلى أن العسكريين الأمريكيين بادروا إلى متابعة الوضع بعد رصدهم 10 قوارب سريعة إيرانية ومروحية في موقع الحادث. وذكر المسؤول أن الجانب الأمريكي لم يكشف عن تفاصيل الحادث فورا بسبب "عدد من المسائل الحساسة"، متهماً إيران بمحاولة استغلال ما حصل ضد الولايات المتحدة.

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أميركي قوله إن قوات الحرس الثوري احتجزت بالقوة في 24 أكتوبر الناقلة MV Southys التي تبحر تحت علم فيتنام. ووفقاً لبيانات موقع MarineTraffic.com المخصص لمتابعة الملاحة البحرية، لا تزال هذه السفينة في ميناء بندر عباس الإيراني.

شبهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة جهودها لمراقبة البرنامج النووي الإيراني بالتحليق عبر "سحب كثيفة". وقال مدير عام الوكالة الدولية، رافائيل ماريانو غروسي: "نطير وسط غيوم شديدة... نحن نحلق، وقد نستمر على هذا الوضع، ولكن ليس لأمد طويل".

حذر مسؤول إيراني بارز من أن المباحثات بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي محكوم عليها بالفشل ما لم تقدم الولايات المتحدة ضمانات بعدم الانسحاب من الصفقة مجدداً وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن الرئيس الأميركي جو بايدن "فاقد للصلاحيات" ويرفض تقديم أي ضمانات، مضيفاً: "إذا لم يتغير الوضع الحالي فإن نتيجة المباحثات قد باتت واضحة".

طالبت نائبتان في الكونغرس الأمريكي هيئة الجمارك وحماية الحدود بالاعتذار رسمياً عن احتجاز نحو 200 مسافر يحملون الجنسية الإيرانية أوائل العام 2020, في ظل اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد. وان العديد منهم من حاملي الجنسية المزدوجة، وكانوا يريدون دخول الولايات المتحدة قادمين من كندا بطريقة شرعية، وشددت النائبتان على ضرورة ألا يتعرض الرجال والنساء والأطفال الذين يدخلون الولايات المتحدة بطريقة قانونية للاحتجاز التعسفي والاستجواب بسبب انتمائهم العرقي أو الطائفي.

قتل شخصان وأصيب ثلاثة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية تابعة لحركة طالبان في مدينة جلال أباد بولاية ننغرهار بشرق أفغانستان، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكنه يحمل بصمات تنظيم "داعش".

أفاد مسؤولون أن القيادي العسكري في حركة "طالبان"، حمد الله مخلص، كان من بين الذين قتلوا في هجوم لتنظيم "داعش" على مستشفى في كابل وأسفر عن مقتل 25 شخصاً. ومخلص هو "عضو في شبكة حقاني والقوات الخاصة لحركة طالبان "بدري 313"، وهو أعلى مسؤول في طالبان يقتل منذ سيطرت الحركة على السلطة في أفغانستان.

التقى مدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، بموسكو بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز. وقال بيان للاستخبارات الروسية إن اللقاء بحث مسائل التفاعل بين الوزارات في إطار العلاقات الروسية - الأمريكية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب الدولي. وان الاجتماع تم بمبادرة من الجانب الأمريكي.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "اختبارات صاروخ (تسركون) فرط الصوتي شارفت على الانتهاء"، مشيراً إلى أنها "ستدخل الخدمة في البحرية الروسية العام المقبل". وقال إن "تطوير أسلحة حديثة يأتي ليضمن مستوى عال من الأمن العسكري الروسي لعقود".

قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، مارك ميلي، إنه لا يمكن أن تقوم الصين بعمل عسكري ضد تايوان خلال 6 أشهر أو عام، معلناً أن واشنطن تملك "بالتأكيد" القدرة على الدفاع عن تايوان.

اتسمت الانتخابات المحلية في الولايات الأمريكية التي أغلقت صناديق اقتراعها بنتائج ملفتة وفوزاً غير متوقع للبعض، إذ فاز ذوي البشرة الملونة ومن أصول عربية بمناصب العمدة. وفاز المرشح الجمهوري غلين يونغكين كحاكم لفرجينيا وقال يوغنكين أمام مناصريه خلال الليل "لقد فزنا" واصفاً ما حصل بأنه "لحظة حاسمة ستغير مسار" فرجينيا بعد سيطرة الديموقراطيين عليها لمدة ثماني سنوات. وفاز عضو الحزب الديمقراطى "إريك آدامز" بانتخابات عمدة مدينة نيويورك بعد تغلبه على مرشح الحزب الجمهورى "كورتيس سيلوا"، في مسيرة خارجة عن المألوف، فقد نشأ آدامز فقيرا في بروكلين وارتكب جنحا في شبابه قبل أن يصبح سياسيا. وفاز عبد الله حمود(31 عاما)، لأبوين مهاجرين من لبنان، برئاسة بلدية ديربورن في ولاية ميشغان، ليصبح أول شخص من أصول عربية يتبوأ منصب رئاسة بلدية ديربورن، متغلبا على مفوض مقاطعة واين السابق، غاري ورونشاك. وحقق الطبيب اليمني الأمريكي، أمير غالب، فوزا تاريخيا في الانتخابات الأمريكية المحلية، كأول يمني يصبح عمدة لمدينة هامترامك في ولاية ميشيغان.

قال السفير الفرنسي لدى أستراليا، جان بيير تيبو، إن كانبيرا تصرفت بخداع عندما ألغت فجأة عقدا بمليارات الدولارات مع باريس لبناء أسطول من الغواصات. وشدد على ان "الخداع كان متعمداً.. ولأن الأمر أكثر من مجرد توفير غواصات، إذ كان اتفاقا مشتركا بشأن السيادة وشمل نقل بيانات سرية للغاية، فإن الطريقة التي تم التعامل بها كانت طعنة في الظهر".

أكد المجلس العسكري في ميانمار رفضه زيارة مبعوث من منظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لزعيمة البلاد السابقة المحتجزة، في مقاومة لضغوط دولية للامتثال لخطة سلام إقليمية اتفق عليهافي نيسان الماضي، وقال سو وين، الرجل الثاني في قيادة المجلس العسكري الذي استولى على السلطة وأطاح بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة، إن "السماح بزيارة أي أجنبي لشخص متهم بجرائم أمر يتنافى مع القوانين المحلية".

شدد أودا تربي، المتحدث باسم "جيش تحرير أورومو" الذي أعلن عن انضمامه إلى "جبهة تحرير تيغراي" في تقدمها من شمال البلاد باتجاه الجنوب، على إحراز القوات المتمردة مكاسب ميدانية في منطقتي أمهرة وأوروميا (التي تحيط بأديس أبابا)، وعلى أن الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد "أمر محتوم"، وقال "اذا واصلت الأمور التطور وفقا للمسار الحالي، فإننا نتحدث عن مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع".

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن أعداء بلده يحاولون فرض سيناريو عليه مماثل لذلك الذي مرت به سوريا وليبيا.

حذرت الولايات المتحدة رعاياها من السفر إلى إثيوبيا بسبب خطر تصاعد النزاع المسلح هناك، ودعت مواطنيها للاستعداد لمغادرة إثيوبيا.