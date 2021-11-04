نداء الوطن/ الان سركيس

نقل عن مصادر بكركي قولها إن التواصل مستمرّ بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري، بعد مغادرة الأخير إلى الرياض، والإتصال الأخير جرى بينهما أمس، وقد جدّد بخاري تقديره لموقع بكركي ودور البطريرك الراعي الذي يُعتبر الضمانة للحفاظ على الكيان اللبناني، وهو يمثّل صوت كل اللبنانيين الذين يريدون بناء دولة، وسط تأكيد سعودي كبير أن الأزمة الأخيرة لن تؤثّر على العلاقات المتينة التي نُسجت بين الرياض وبكركي. كما تشدّد مصادر بكركي على أن الأزمة بين لبنان والرياض يجب أن تُعالج بهدوء تام وعدم تركيب سيناريوات خيالية لضربها، وبالتالي فإنّ السعوديين يرغبون في المعالجة حسب أجواء السفير بخاري.

اللواء/ عمر البردان

نقل عن أوساط سياسية قولها إنها تخشى من انعكاسات بالغة السلبية على الأوضاع في لبنان، في حال استقالت الحكومة، وتحديداً على الصعيد الاقتصادي، وما يتصل بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بعدما سبق لمديرته العامة كريستالينا جورجييفا أن أبلغت الرئيس ميقاتي، إن صندوق النقد الدولي عازم على مساعدة لبنان للنهوض من أزمته الحالية، وخطة التعاون التي يجري العمل عليها تشكل فرصة يجب إنجاحها من كل المعنيين لأنها باب الحل الوحيد المتاح.