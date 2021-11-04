الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون عرض مع دول خليجية للسبل الآيلة لمعالجة قرار سحب السفراء وتداول مع وزير العدل مضاعفاتها

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاتصالات الجارية لمعالجة الأوضاع التي نشأت عن قرار عدد من دول الخليج سحب سفرائها من لبنان والطلب إلى السفراء اللبنانيين فيها مغادرة أراضيها، ورصد ردود الفعل الغربية والدولية ودرس السبل الآيلة لمعالجة الوضع المستجد، لا سيما في ضوء اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع عدد من القادة العرب والأجانب على هامش "مؤتمر المناخ" في غلاسكو، واطلع الرئيس عون على التقارير الواردة من البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج التي تناولت أوضاع اللبنانيين في عدد من الدول الخليجية.

وكالة الأناضول

برلمان كازاخستان يقر مشروعًا للعفو عن أكثر من 13 ألف سجين

وافق برلمان كازاخستان على مشروع قانون للعفو عن أكثر من 13 ألف سجينًا بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال البلاد الذي يوافق كانون أول المقبل. وأفاد مراسل الأناضول، أن مشروع القرار طرحه وزير الداخلية ييرلان تورغومباييف، للتصويت في جلسة البرلمان الأسبوعية، بهدف العفو عن مرتكبي الجرائم البسيطة وتقصير الأحكام الصادرة بحق بعض المجرمين الخطرين، وأوضح أنه بموجب مشروع القانون سيستفيد 13 ألفا و546 شخصًا من العفو، من جهته أشار رئيس البرلمان نورلان نيجماتولين، أن القانون المذكور تم إعداده بناء على تعليمات من الرئيس قاسم جومارت توكاييف، بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال البلاد، ولفت نيجماتولين في بيان، إلى أن الذين سيفرج عنهم لا يشكلون أي تهديد للأمن القومي أو المجتمع.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الأزمة اللبنانية الخليجية على حالها بانتظار عودة ميقاتي إلى لبنان

تتواصل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان وعدد من الدول الخليجية على خلفية تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي بشأن حرب اليمن. وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد التقى على هامش قمة المناخ في غلاسكو عدداً من قادة الدول العربية والغربية لحثهم على لعب دور الوساطة وإنهاء الخلاف المستجد بين بيروت والرياض، لكن بحسب مصادر متابعة لم يثمر أي من هذه اللقاءات عن تبريد الأجواء اللبنانية الخليجية، باستثناء ما أعلنه أمير دولة قطر بعد لقائه ميقاتي، عن نيته إيفاد وزير الخارجية القطري إلى لبنان في محاولة حلّ الأزمة.