الديار 4 / 11 / 2021

دعما لبرشلونة.. ميسي يبيع قصره الفخم في اميركا

قرر ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي الحالي وافضل هداف في تاريخ برشلونة بيع احدث قصر اشتراه في مدينة ميامي الأميركية لدعم النادي الكتلوني الذي يعاني من أزمة مالية.

خطة بديلة تقرب محمد صلاح من ريال مدريد

ذكرت تقارير صحافية اسبانية ان إدارة نادي ريال مدريد الاسباني وضعت التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول كخطة بديلة لها .