TL

كما علقت الخارجية الروسية على الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، قائلة ان روسيا تعول على أقرب وقت ممكن لحل الصراع الدبلوماسي الدائر بين لبنان ودول الخليج العربية.

المنار

لأن المطلوب علاقات دولية وفق القواعد السليمة، ولان الدعوة اليوم هي لتحكيم الضمير والحس الوطني وتغليب المصلحة الوطنية، فانها جميعها تبدأ بحفظ الكرامة والسيادة الوطنية والتعامل بندية مع جميع الدول لا سيما الشقيقة منها..

nbn

كان الجميع ينتظر عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من غلاسكو ولندن لسبر أسوار ما في جعبته من أفكار لمعالجة الأزمة الناشبة بين لبنان والسعودية في ضوء اللقاءات والإتصالات التي أجراها خلال رحلته الخارجية.

mtv

عاد الرئيس ميقاتي من غلاسكو من قمة المناخ متأملا بأن المناخ اللبناني تغير و بأن ثقل الأزمات ربما أثقل على ضمائر اركان المنظومة فقرروا الإفراج عن الحكومة لتواصل أقله تصريف الأعمال.

NTV

الخصوبة السياسية هنا لن تأمنها سوى مفاوضات ثنائية : واحدة في بلاد الرافدين بين ايران والسعودية في جولتها الخامسة ... وثانيها في فيينا الطريق الوحيدة السالكة بين اميركا وايران والدول الاوروبية والت قد تقذف حممها على بيروت.

OTV

رئيس الحكومة عاد من غلاسكو بعد لقاءات مع رؤساء وقادة، طارحا خارطة طريق للحل بعد لقاء مع رئيس الجمهورية، فهل يستجيب المعنيون؟ الجواب ينتظر الساعات والايام المقبلة، “فأمامنا اجتماعات ولقاءات فاصلة قبل تحديد الكلمة الفصل في كل شأن عقدنا العزم على معالجته بشكل تام”، على ما أعلن الرئيس نجيب ميقاتي من السراي الحكومي خلال إطلاق “الرزمة السياحية الشتوية”.

LBC

لم يعد تصعيد حزب الله ضد السعودية فحسب, بل أصبح ضد الرئيس ميقاتي بالذات . ففي الوقت الذي كان الرئيس ميقاتي يعلن أنه " مخطئ من يعتقد ان في إمكانه اخذ اللبنانيين الى خيارات بعيدة عن تاريخهم وعمقهم العربي, وعلاقاتهم الوطيدة على كل الصعد بالدول العربية ودول الخليج خصوصا, ومع المملكة العربية السعودية تحديدا "،كانت كتلة الوفاء للمقاومة تعلن أنها " تحمل السعودية مسؤولية افتعال الأزمة الأخيرة مع لبنان, وهي نتيجة لمنهجيتها المتبعة في كم الأفواه".

الميادين

قدّمت الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بشأن السودان يطالب بعودة المدنيين فوراً إلى الحكم بعد الانقلاب الذي نفّذه الجيش السوداني.

الجزيرة

نقلا عن الرئيس الإيراني: لا تنازل عن أي من حقوقنا خلال مفاوضات فيينا وسنواجه أي مزايدات بهذا الصدد

العربية

اجتماع بين لجنتين عراقية ومن التحالف الدولي لبحث خطط ما بعد انسحاب القوات القتالية للتحالف