لبنان الحر

نفذ الموظفون المياومون في مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا، اعتصاما للمطالبة "بزيادة رواتبهم ‏وبدلات النقل ليتمكنوا من الإستمرار في عملهم".‏

صوت لبنان

نفذ أهالي عين الرمانة اعتصاما امام المحكمة العسكرية للمطالبة بالإفراج عن ابنائهم الموقوفين بعد الاحداث الدموية

radio orient

اشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح له بعد لقائه الرئيس ميشال عون في بعبدا، الى انه بحث مع الرئيس ميشال عون سبل الخروج من الأزمة الحالية واتفقنا على خارطة طريق.

اذاعة النور

أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان، أن الأزمة الاقتصادية "نجمت من سياسات مالية خاطئة اعتمدت على رفع الفوائد، ما استقطب رؤوس الاموال وجمدها في المصارف، وأخرج كتلة نقدية هائلة من السوق من التوظيف في مشاريع صناعية وزراعية انتاجية وحتى ريعية تجارية وفندقية وسياحية".

صوت المدى

استقبل الرئيس ميشال عون سفير منظمة مالطا ذات السيادة في لبنان برتران بزانسونو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية ونوّه بالجهود التي بذلها السفير في مساعدة لبنان والهيئات الانسانية فيه.