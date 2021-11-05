اعلنت فرنسا أنها تجري مشاورات مع حلفائها بشأن كيفية الرد على "عدم تعاون إيران على النحو اللازم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، للصحفيين اليوم الخميس بأن باريس وحلفاءها لا يزالون "حذرين" بشأن التأكد من التزام إيران بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي في المجال النووي.

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "بلاده لن تتراجع عن مطالب شعبنا خلال المفاوضات النووية، التي سيتم استئنافها يوم 29 الحالي في فيينا" وان "المفاوضات التي نتطلع لها هي مفاوضات تفضي لنتائج ولن نتراجع عن مطالب شعبنا وهي رفع كامل للعقوبات الظالمة"، مشددا على "أننا لن نترك المفاوضات ولكن نقف أمام الأطماع التي تستهدف مصالح الشعب الإيراني".

أعلن وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو أنه سيتم تأسيس مجموعة عمل مع واشنطن لبحث عدد من القضايا منها التنظيمات الكردية المسلحة وجماعة فتح الله غولن ومنظومة صواريخ "إس-400". وقال الوزير إن تعاون الولايات المتحدة مع التنظيمات الكردية، وتواجد الداعية التركي فتح الله غولن على أراضيها، وموقفها من العقوبات المتعلقة بمنظومة "إس-400"، لا يتوافق مع روح التحالف.

دعا القائد الأعلى لحركة "طالبان" الملا هبة الله أخوند زادة مسؤولي الحركة إلى ملاحقة الخصوم المتسللين إلى صفوف الحركة و"القضاء عليهم"، بعد سلسلة هجمات دامية استهدفت الحركة. وقال الملا اخوند زادة في بيان إنه يتوجب على قادة الحركة "التحقق من صفوفهم والتأكد من عدم وجود كيانات غير معروفة تعمل ضد رغبة الحكومة والقضاء عليها في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا أنه "في حال حدوث أمر سيء فإن الأمر يقع على المسؤولين لأنه مسؤول ومعاقب في الدنيا ومعاقب في الآخرة".

أعلنت الشرطة الإسبانية أن الأجهزة الأمنية في 9 دول ساعدت في تفكيك شبكة أقدمت على تهريب مئات الباكستانيين إلى الاتحاد الأوروبي عبر منطقة البلقان بواسطة الشاحنات، وشاركت فيها الشرطة في البوسنة وكرواتيا وسلوفينيا وفرنسا وإيطاليا واليونان ورومانيا، بدعم من وكالة مكافحة الجريمة الأوروبية "يوروبول".

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك ستعملان معاً على التصدي لمحاولات التدخل في شؤونهما، حيث أقرّ ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عقيدة عسكرية جديدة لدولة الاتحاد. وشدد بوتين خلال اجتماع المجلس الأعلى لدولة اتحاد روسيا وبيلاروس على ضرورة تهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة عند حدود البلدين مع الدول الأخرى، وقال: "نعتزم التصدي معا لأي محاولات للتدخل في شؤون بلدينا السياديين".

علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على قيام وزارة الثقافة الأوكرانية بإدراج الفنان الكوميدي الروسي مكسيم غالكين في قائمة الأشخاص الذين يشكلون "تهديداً للأمن القومي". وقالت "الأمن القومي لأوكرانيا في خطر - إنه مهدد من قبل الكوميديين الروس. أما الكوميديون الأوكرانيون، فلم يعودوا، على ما يبدو، قادرين على الدفاع عن وطنهم بعدما اندفع جميعهم إلى مضمار السياسة"، في إشارة ضمنية إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في المقام الأول، والذي كان فناناً وممثلاً كوميديا قبل انتخابه رئيساً عام 2019.

استدعت الخارجية البيلاروسية القائم بأعمال السفارة البولندية في مينسك، مارتن فوتسيخوفسكي، على خلفية التوترات المتصاعدة عند الحدود بين الدولتين. واعربت عن "احتجاجها الحازم" على تصريحات دبلوماسيين في بلده زعمت تسلل مجموعة من عناصر مسلحين مجهولين إلى أراضي بولندا قادمين من بيلاروس.

نشر موقع مجلة "لو كوريي إنترناسيونال" الفرنسية تقريراً كشف ما وصفه بـ"الفضيحة" عن عملية تجسس استهدفت المساجد ودور العبادة في هولندا. بتحريض من عشرات البلديات وشركة خاصة أسسها ضابط شرطة سابق" ويديرها نجيب توزاني قائد الشرطة السابق لمدينة أوتريخت (وسط البلاد)، وقد أصبح خبيرا في خدمات مكافحة التطرف بهولندا.

اعتقلت الولايات المتحدة المحلل الروسي إيغور دانتشينكو بتهمة جمع المعلومات لما يعرف بـ"الملف" الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعام 2017. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن "اعتقال دانشينكو جاء نتيجة تحقيق أجراه المدعي الخاص جون دورهام، الذي عينته إدارة الرئيس الأمريكي السابق للتحقيق في ملابسات مراقبة أجهزة المخابرات لمقر ترامب".

افرجت السلطات الأمريكية عن رجل أعمال تركي إيراني الأصل متورط في قضية خرق العقوبات على إيران التي تمت عبر بنك خلق الحكومي التركي، بعد كشفه عن معلومات عن النظام التركي، وقالت صحيفة "زمان" التركية، إن الإفراج عن رضا ضراب حصل منذ مدة غير معلومة، وهو ظهر علنا في الولايات المتحدة تحت اسم مستعار، هو آرون غولدسميث، ويدير مزرعة خيول، مشيرة إلى أنه بموجب اتفاق أدلى ضراب باعترافات حول كيفية تقديمه رشاوى إلى مسؤولين بالحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، وخداعه للبنوك الحكومية بأوراق زائفة وأعمال التصدير الوهمية.

قالت كوريا الشمالية إن تطوير البلاد لأسلحة جديدة هو "خيار حتمي" وإن "تعزيز قدراتنا في الدفاع عن النفس هو خيار لا مفر منه لمنع الحرب وحماية سيادة بلادنا وكرامتها وحق الشعب في البقاء". متهمة الولايات المتحدة باتباع "معايير مزدوجة" في الدفاع عن النفس ضد بيونغ يانغ.

رجحت كوريا الجنوبية زيارة البابا فرنسيس لكوريا الشمالية إذا اتخذت بيونغ يانغ قرارا بذلك، بعد اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي على البابا زيارة الشمال.