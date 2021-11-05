نقلت "سبوتنيك" أن إنزالاً جوياً نفذته طائرات التحالف الدولي - الثلاثاء- في منطقة رأس العين التي يحتلها الجيش التركي شمالي غربي الحسكة، استهدف مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" استطاعوا الوصول إلى الحدود السورية التركية، بمدينة رأس العين وفي قرية علوك شرقي رأس العين، وذلك بمساعدة مهربين ينشطون على طرفي خطوط التماس التي يسيطر عليها كل من مسلحي الفصائل "الكردية" و"التركمانية"، الخاضعين للجيشين الأمريكي والتركي تباعا.وتلاه اشتباك مع 6 مسلحين لمدة تقارب 10 دقائق لينتهي بقصفهم عبر طائرة من دون طيار، قبل أن يتم اعتقالهم جميعا، بعد إصابة 3 جرحى منهم بجروح عرف منهم القيادي السوري في تنظيم "داعش" المدعو أبو الزهراء المنحدر من منطقة ذيبان بريف دير الزور، واثنين آخرين من مدينة طرابلس اللبنانية في حين اعتقل رابع هو سعودي الجنسية والخامس استرالي الجنسية، بالإضافة لشخص سادس هو شاب معاق من محافظة الرقة. وفي رواية أخرى للحادثة قالت مصادر معارضة إن الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم خلال الإنزال يعملون كمخبرين لدى أجهزة استخبارات "التحالف الدولي"، وانضموا إلى صفوف تنظيم "أحرار الشرقية" الخاضع للجيش التركي، لمتابعة عملهم في إبلاغ "التحالف الدولي" بأحداثيات قيادات "جهادية" ممن كانوا في صفوف "داعش" وتنظيم "القاعدة" لاستهدافهم.

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن منظمة "الخوذ البيضاء" المرتبطة بالفصائل المسلحة الناشطة في سوريا تعد استفزازا في محافظة إدلب بهدف اتهام الحكومة السورية بشن ضربات عشوائية على المدنيين. وأوضحت أن المنظمة تجري اختيارا للمشاركين في التصوير المفبرك في بلدتي كفر كرمين وسرمدا بمحافظة إدلب.

قال سفير روسيا في سوريا ألكسندر يفيموف، إنه سيتم ترميم قوس النصر في تدمر السورية الذي دمره مسلحو تنظيم داعش الإرهابي، وذلك على أساس نموذج روسي رقمي ثلاثي الأبعاد. واصفاً هذه العملية بانها، شاقة وتتطلب إعداداً دقيقاً، وتنفيذاً عالي الجودة في جميع المراحل. لذلك، من الناحية الموضوعية، سيستغرق الأمر الكثير من الوقت ".

قال وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبيردي، إن الاجتماع الدولي حول سوريا وفق صيغة أستانا، سيعقد في مدينة نور سلطان أواسط الشهر المقبل.وقال"تلقينا طلبات بهذا الخصوص، من الدول الضامنة التي طلبت تنظيم المفاوضات المقبلة لعملية أستانا. ما زال العمل جاريا للاتفاق على مواعيد محددة، وسيحدث ذلك في أواسط ك1 المقبل".

قالت والدة الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك الأردني، عبد الله الثاني، والذي وضع قيد الإقامة الجبرية الربيع الماضي، إن نجلها لا يزال غير طليق. وبمناسبة عيد ميلاد حفيدتها، قالت الملكة السابقة نور الحسين: "زين فخرنا وسعادتنا. إن شاء الله سيتم إطلاق سراح والدها بشكل عادل في أسرع وقت ممكن، وسيكون قادرا على تنشئة فتاة أردنية طبيعية ومفعمة بالأمل، والارتقاء لها، ولجميع أفراد الأسرة".

أكد قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، أن نهاية العام الحالي ستشهد خلو العراق من أي قوات قتالية أجنبية، وذكر بيان لمكتب المستشار، أن "الجلسة الفنية العسكرية الثانية بين العراق والتحالف الدولي، إن "المهمة القادمة للتحالف الدولي هي المشورة والتدريب والتمكين وبناء القدرات، ونهاية العام الحالي ستشهد خلو العراق من أي قوات قتالية أجنبية، كما أن هناك اجتماعات أخرى ستعقد ضمن هذا الإطار".

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، إجلاء 2100 شحنة معدات عسكرية تابعة للتحالف الدولي ضمن إطار الانتقال المستمر للعلاقة الأمنية مع قوات التحالف إلى الدور الاستشاري وغير القتالي".

أعلن المجلس الأعلى للحراك الثوري تشكيل جمعية وطنية على غرار المجلس الانتقالي وبعض المكونات الأخرى، ويرى مراقبون أن الخطوة التي أقدم عليها مجلس الحراك تأتي وفق ترتيبات سياسية إقليمية لمشاركة الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، والتي يكان يكون قد انفرد بها بعد أن تقلص دور حزب الإصلاح الموالي لحكومة منصور هادي بشكل كبير ويكاد يكون قد انتهى دوره، فهناك مساعي لايجاد قوة بديلة للإصلاح، من أجل إحداث نوع من التوازن السياسي للقوى الإقليمية في اليمن.

قال الامير السعودي سطام بن خالد السعود ان: "بعض الساسة والإعلاميين والمثقفين يدافعون عن المشروع الإيراني في المنطقة نكاية وكرها في السعودية دون إدراك الخطر الذي يشكله ذلك على الأمة العربية والإسلامية". معتبرا إن الإيرانيين إذا تمكنوا في المنطقة فلن يرحموا أحدا.

أكدت الأمم المتحدة أن مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ شدد خلال أول زيارة رسمية له إلى إيران على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى تسوية النزاع سياسيا وخفض التصعيد العسكري الحالي. وأشار البيان الصادر عن مكتبه إلى أن غروندبرغ أعرب خاصة خلال اللقاءات مع المسؤولين الايرانيين عن بالغ قلقه إزاء التصعيد العسكري الحالي في اليمن، محذراً من أنه يجلب خسائر فادحة في أرواح المدنيين بمن فيهم الأطفال، ويقوض المساعي الرامية إلى إحلال السلام.

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن التدابير الاستثنائية سيقع اختصارها وأنه سيتم النظر في النص المتعلق بالحوار الذي تم اقتراحه وسينتظم مع التونسيين في الداخل وفي الخارج، وأعرب الرئيس التونسي خلال افتتاح أعمال المجلس الوزاري عن ثقته في قدرة تونس على تجاوز الأزمة التي تمر بها وإيجاد التوازنات المالية بفضل العمل الدؤوب وتشريك كل المواطنين والمواطنات في داخل تونس وخارجها.

أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.

أعلن التلفزيون السوداني أن قائد القوات السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمر بإطلاق سراح 4 وزراء في حكومة عبد الله حمدوك. وتلقى البرهان اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية.

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم الاثنين المقبل.