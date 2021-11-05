الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصادر سياسية عليمة قولها أنّ الرئيس نجيب ميقاتي عاد من قمّة غلاسكو بعد أن أجرى محادثات مع عدد كبير من المسؤولين الأجانب والعرب، بما جرى إعلانه من هناك أنّ "حكومته باقية واستقالتها غير واردة في الوقت الراهن"، غير أنّ هذا الأمر لا يضمن استئنافها لعقد جلساتها الوزارية واستمرار عملها الذي لم ينطلق بعد، كما يجب. وفي ما يتعلّق باستقالة الوزير قرداحي، فلا يمكن لميقاتي أن "يُرغمه" على تقديمها، ولهذا طلب منه تحكيم ضميره مراهناً على حسّه الوطني، كون "تعطيل" عمل الحكومة ليس مطلوباً في ظلّ الظروف الصعبة الراهنة التي تمرّ بها البلاد، بل على العكس تفعيل دورها والقيام بما نصّ عليه بيانها الوزاري لا سيما ما يتعلّق بالإصلاحات المطلوبة وبإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

نقلت عن مصادر سياسية لا تشير إلى حلول سريعة بانتظار تسوية ما يتم طبخها في الكواليس السياسية الداخلية. كما تقول المصادر ان هذه التسوية تشير إلى أن اتفاقا يجري درسه والتداول فيه بين القيادات العليا يقضي بأن يصدر القاضي حبيب مزهر، وهو رئيس غرفة في محكمة الاستئناف وعضو في المجلس الدستوري، قرارا بكف يد القاضي بيطار في تحقيق المرفأ، فيعود الوزراء الشيعة الى طاولة مجلس الوزراء، ويطرحون استقالة الوزير قرداحي، مع الاشارة الى ان هذا الامر يتطلب قبول اكثر من ثلثي أعضاء المجلس، فيوافقون على ذلك، وتطوى عندئذ صفحة القاضي بيطار، والأزمة السعودية.

اللواء/ رلى موفق

قالت انه ثمة خطوات سعودية مقبلة وصلت تفاصيلها إلى رئيس الحكومة في حال لم يبدأ لبنان الرسمي بالمعالجة وفق القواعد السليمة. وقوله "إن «امامنا اجتماعات ولقاءات فاصلة قبل تحديد الكلمة الفصل في كل شأن عقدنا العزم على معالجته بشكل تام" تشكل فسحة ضيقة لحلفائه ورسالة بأن الوقت ينفد وأنه عندئذ لن يكون أمامه سوى الاستقالة التي ستكون في حقيقة الأمر إقراراً بأن تجاهل غياب الغطاء السعودي عن الحكومة ورئيسها كان خطأ.