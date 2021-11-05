روسيا اليوم

ليبيا.. مفوضية الانتخابات تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأحد المقبل

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أنها ستعقد يوم الأحد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبدء توزيع بطاقة الناخب في البلاد. ودعت المفوضية جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لحضور هذا المؤتمر بالمركز الإعلامي بالمفوضية في الموعد المحدد بتمام الساعة 12 ظهراً.

وصرح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح بأن البلاد ستكون عبارة عن دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية مع بعضهم بعضاً .

وأضاف أن الفائز في الانتخابات الرئاسية هو الذي سيحصل على 50٪ + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، فيما تعلن الجولة الثانية من الانتخابات إذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة.