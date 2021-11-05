الوكالة الوطنية للإعلام

قائد الجيش السوداني أمر بالإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا اثر الانقلاب العسكري.

أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً، قضى ب"الإفراج عن أربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول"، وفق ما أورد تلفزيون السودان الرسمي، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". والمعنيون بالقرار هم وزير الاتصالات هاشم حسب الرسول ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول ووزير التجارة علي جدو ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي.

وكالة الأناضول

أردوغان: نتوقع نمو الاقتصاد التركي بأكثر من 10 بالمئة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد بلاده نموا بمعدل يفوق 10 بالمئة، رغم أن المؤسسات الدولية تتوقع 9 بالمئة. جاء ذلك في رسالة فيديو شارك من خلالها، في قمة تنظمها مجموعة "تركواز ميديا" التركية، بعنوان "قمة تركيا 2023". وأضاف أردوغان: "سنواصل النهوض بتركيا على أساس زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار وتوظيف اليد العاملة". وأشار إلى أن تركيا تتخذ التدابير اللازمة للحد من آثار التكاليف الناجمة عن التوازنات الاقتصادية المضطربة بشكل كبير جراء وباء كورونا. ولفت إلى أن العالم أجمع مر بمرحلة صعبة جداً لنحو عامين بسبب جائحة كورونا، وأن مكافحة الفيروس ما زالت مستمرة بشكل أكثر فعالية.

وأردف أن الاقتصاد العالمي أخذ يستعيد توازنه بعد مرحلة انكماش العام الماضي، حيث بدأت تزداد عملية الإنتاج والتصدير، كما شهد قطاع السياحة انتعاشا سريعا مع زيادة تحركات الناس مجدداً.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الحكومة الإثيوبية: نخوض حربا وجودية ولن ننهار.

قالت الحكومة الإثيوبية، إنها على وشك الانتصار في حربها المستمرة منذ عام ضد متمردي إقليم تيغراي، وتعهدت بمواصلة القتال، في تجاهل مباشر للأصوات الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار. وقال مكتب الإتصالات الحكومي في منشور على "فيسبوك" بعد تقدم المقاتلين المتمردين نحو العاصمة: "هذه ليست دولة تنهار تحت الدعاية الأجنبية. نحن نخوض حربا وجودية". في وقت سابق وافق البرلمان الإثيوبي، على طلب رئيس الوزراء آبي أحمد، بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، تأهباً لمواجهة المتمردين الذين أعلنوا زحفهم نحو العاصمة لإسقاطه.